Bring Me The Horizon, EN CONCERT À SÃO PAULO : au cinéma dans le monde entier les 25 et 28 mars !

Le groupe a également annoncé la sortie physique et numérique de l'album live, disponible à partir du 10 avril.

Bring Me The Horizon frappe encore plus fort. Aujourd’hui, le groupe britannique multi-disque de platine, lauréat des BRIT Awards et nommé aux Grammy Awards, annonce LIVE in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un événement cinématographique révolutionnaire qui immortalise le plus grand concert de son histoire.

Capté au mythique stade Allianz Parque de São Paulo, ce show titanesque s’est déroulé devant 50 000 fans à guichets fermés. Une nuit hors normes, désormais prête à envahir les salles obscures du monde entier.

Un concert monumental projeté au cinéma

Bring Me The Horizon : LIVE in São Paulo (Expérience virtuelle immersive en direct) sera projeté dans les cinémas du monde entier pendant deux jours seulement, les 25 et 28 mars.

Les billets seront mis en vente le 11 février à 15h.

Cet événement exceptionnel est présenté par Trafalgar Releasing, en collaboration avec Sony Music Vision et RCA, promettant une expérience visuelle et sonore d’un niveau inédit.

Une expérience immersive sans précédent

Considéré par le groupe comme leur meilleur concert à ce jour, LIVE in São Paulo repousse les limites du film de concert traditionnel. Le projet étend l’univers visuel de POST HUMAN, en mêlant une production cinématographique ambitieuse, des images de fans et l’apparition de personnages emblématiques comme EVE, Selene et M8.

Le résultat ? Une œuvre audacieuse, immersive et résolument moderne, pensée comme une véritable plongée dans l’univers Bring Me The Horizon.

Une réalisation spectaculaire et multi-angles

Coréalisé par CiRCUS HEaD, le film propose une couverture multicaméra, des images aériennes spectaculaires et des contenus envoyés par les fans, offrant une narration dynamique et viscérale de cette nuit mémorable.

La performance retrace toute l’évolution du catalogue du groupe, de Sempiternal et That’s the Spirit à amo, jusqu’à la série POST HUMAN, confirmant l’incroyable capacité de BMTH à se réinventer sans jamais perdre son ADN.

Un moment clé de l’histoire du rock moderne

Véritable pilier du rock moderne, Bring Me The Horizon a vendu plus de 6,6 millions d’albums et cumulé plus de 9,4 milliards de streams à travers le monde.

LIVE in São Paulo n’est pas qu’un simple concert filmé : c’est un moment charnière de la culture musicale contemporaine, capturant l’énergie brute, la vision artistique et l’impact générationnel du groupe.

Billetterie et sortie de l’album live

La liste complète des cinémas ainsi que les liens de billetterie seront disponibles sur bmth.live à partir du 11 février. Les fans sont invités à s’abonner pour recevoir toutes les mises à jour liées à l’événement.

En parallèle, le groupe a annoncé la sortie physique et numérique de LIVE IN SÃO PAULO. Disponible le 10 avril, l’album paraîtra sur toutes les plateformes de streaming, ainsi qu’en vinyle et CD, retranscrivant toute la puissance, l’énergie et l’émotion du plus grand concert de Bring Me The Horizon en tête d’affiche à ce jour.