Carton plein pour Gojira, qui remporte un Grammy Awards !

La consécration pour le groupe français, qui continue sa success story !

Gojira, ou le métal made in France qui casse les codes !

Cocorico : le métal français a brillé cette année à la 67ème cérémonie des Grammy Awards ! Ce dimanche 2 février, Gojira recevait le prix de la meilleure prestation métal, récompensant des mois de préparation et de travail pour leur performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et quelle performance !

Souvenez vous : le 26 juillet 2024, le groupe présentait leur propre version du chant révolutionnaire "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" en featuring avec la chanteuse Marina Viotti. Un tableau exubérant et inoubliable où les musiciens déchaînés faisaient rugir leurs instruments au balcon de la Conciergerie, aux côtés de plusieurs Marie-Antoinette tenant leur tête ensanglantée. Une séquence qui a été vue plus d'un milliard de fois, et qui leur a permis cette quatrième nomination aux Grammy Awards.

"Un grand pas pour le métal" : une victoire hautement symbolique

Et cette fois-ci, c'est une victoire écrasante ! Un moment fort en émotions pour les musiciens, et notamment pour le chanteur du groupe, Joe Duplantier.

"Nous sommes extrêmement excités de recevoir cette récompense [...] C'est un grand jour pour nous, évidemment. Nous voulons dédier ce Grammy à tous les groupes qui repoussent les limites." - Joe Duplantier

Même son de cloche pour le frère de Joe et batteur du groupe, Mario Duplantier.

"C'est dur à expliquer, j'ai pas trop de mots à mettre dessus", confie le musicien, qui évoque une émotion "très forte. [...] On s'y attendait un petit peu, mais en même temps, on essaie de rester humble" - Mario Duplantier

Néanmoins, le musicien n'en oublie pas que si cette performance a été possible, c'est grâce à la direction artistique choisie par Thomas Jolly.

"Il faut saluer le courage de Thomas Jolly (directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques, NDLR) et Victor Le Masne, leur audace, d’avoir choisi une musique extrême, un style encore polémique, pour leur cérémonie d'ouverture [...] C'est un très grand pas pour le style musical qu'est le métal." - Mario Duplantier

Une bonne nouvelle pour le groupe, qui devrait se lancer avec encore plus d'énergie dans leur grande tournée européenne de 2025 !