Gojira félicité par Bob Halford des Judas Priest : "Un moment magnifique pour le metal"

La prestation du groupe français aux JO 2024 n'a évidemment pas échappé aux musiciens de Judas Priest.

Si on devait faire une rétrospective des moments forts dans le metal qui ont eu lieu pendant l'année 2024, la prestation de Gojira pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 serait probablement tout en haut de la liste. Et si, en France, c'est normal qu'on se félicite de voir un groupe de metal français livrer ce genre de performance, le monde entier a consommé en masse leur morceau "Ah! ça ira (mea culpa)". Et surtout, la prestation a aussi été très saluée dans le monde du metal. Même Judas Priest y est allé de son compliment.

Rob Halford congratule Gojira

En tout cas, on ne sait pas pour le reste du groupe, mais Rob Halford, le chanteur de la team, a adressé plusieurs compliments au groupe de metal français dans une interview sortie chez Heavy Consequence :

Voir du metal aux Jeux olympiques m’a surpris, choqué et ravi. Bravo à la France pour avoir eu le courage de présenter Gojira et le metal au monde entier. C’était un moment magnifique pour la communauté metal. […] Je suis un fan de Gojira depuis le début. J’adore ce groupe. Et j’espère les croiser aux Grammy Awards, sur le tapis rouge ou autre.

Il est vrai que grâce à leur prestation et au succès de leur morceau "metal-révolutionnaire" (ça parle quand même pas mal de décapitation et de révolution française), Gojira a été nominé aux Grammy Awards 2025, et on espère évidemment qu'ils vont remporter le titre dans la catégorie "Meilleure Performance Metal". Même s'ils auront fort à faire, puisqu'ils devront affronter d'autres poids lourds du metal, comme Metallica, ou Judas Priest, justement.