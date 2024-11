Gojira dévoile tout sur sa tournée européenne de 2025

Dates, préventes,... on vous dit tout sur la tournée metal à ne pas rater en 2025.

Gojira : le metal français à l'honneur

Le metal n'est pas un genre qui a forcément le vent en poupe en France. Si il y a une véritable fanbase en termes d'auditeurs, toujours aussi nombreux et passionnés comme on peut le voir chaque année au Hellfest par exemple, les groupes et les artistes, eux, ont un petit déficit d'image. Heureusement, ça pourrait bien change après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, pendant laquelle Gojira a mis leu feu avec une énergie folle, devant les caméras du monde entier. Un coup de projecteur qui va profiter à toute la scène metal de l'Hexagone, on l'espère, mais en attendant, c'est surtout au groupe que ça profite, lui qui vient d'annoncer une tournée dans toute l'Europe.

A la conquête de l'Europe

On savait déjà que le groupe phare de la scène metal en France allait se produire à plusieurs reprises dans l'Hexagone, avec 13 dates françaises au total pour l'année 2025. Une tournée qui démarrera principalement à la fin de l'année prochaine et qui les verra faire le tour complet du territoire, mais ils vont aussi s'envoler pour le reste de l'Europe, notamment pendant l'été, en Grèce, en Hongrie, en Allemagne et au Royaume-Uni, entre autres.

Gojira se produira également à Istanbul pour la première fois depuis dix ans et on espère pour eux que tout va bien se passer, même si avec la nouvelle hype qui les entoure, on ne se fait pas trop de soucis : le public sera au rendez-vous. Avis aux amateurs : des préventes ont déjà eu lieu lors de la journée du samedi 2 novembre, mais les officielles, elles, débuteront dès le mardi 5 novembre. Soyez réactifs, car il se pourrait bien que les fans du groupe se jettent sur les places, après le carton réalisé cet été par nos français.