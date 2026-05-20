Muse dévoile "Hexagons" grâce... à une chasse au trésor !

Muse continue de surprendre son public avec une stratégie de lancement aussi mystérieuse qu’innovante.

Muse continue de surprendre son public avec une stratégie de lancement aussi mystérieuse qu’innovante. Après avoir dévoilé progressivement son nouveau titre grâce à une chasse au trésor en ligne destinée aux fans, le groupe a officiellement sorti le single “Hexagons”, qui marque un retour aux sources pour les Britanniques.

Un aperçu du futur album The Wow! Signal

Ce nouveau morceau constitue un aperçu majeur du très attendu 10e album du groupe, The Wow! Signal, qui fait suite aux titres “Unravelling” sorti l’année dernière, ainsi qu’au morceau épique “Be With You” et à l’apocalyptique “Cryogen”. Une montée en puissance progressive qui confirme la volonté de Muse de construire un univers musical cohérent et immersif.

Une chasse au trésor planétaire pour les fans

Avant même la sortie officielle, certains fans ont pu découvrir le titre en avant-première grâce à une chasse au trésor numérique lancée le week-end dernier. Des codes uniques avaient été dissimulés sur des panneaux publicitaires à Sydney, New York, Los Angeles, Mexico City, Paris et Londres. Une fois assemblés, ces fragments permettaient de reconstituer la version complète du morceau, transformant la sortie en véritable expérience mondiale.

Un retour aux sonorités des débuts

Avec “Hexagons”, Muse renoue avec une esthétique sonore plus brute et expérimentale. Le morceau s’inscrit dans la lignée de leurs premiers albums, en s’appuyant sur des instrumentations électroniques complexes et mystérieuses, rappelant notamment l’univers de Origin Of Symmetry (2001). Le groupe y associe également des voix éthérées et des éléments plus modernes caractéristiques de Black Holes And Revelations (2006), confirmant un équilibre entre nostalgie et innovation.

Une nouvelle ère pour Muse

Cette sortie marque une nouvelle étape dans la construction de l’univers du groupe, qui continue de mêler musique, narration et expérience immersive. Une approche qui pourrait bien définir l’identité de ce futur album déjà très attendu.