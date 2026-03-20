Muse nous envoie dans l'espace avec le single "Be With You" et dévoile la date du nouvel album !

Le nouvel album sera disponible le 26 juin !

Le compte à rebours est lancé. Muse signe son grand retour avec un nouveau single envoûtant, "Be With You", et en profite pour annoncer la sortie de son prochain album, The WOW! Signal, attendu le 26 juin. Une annonce à la hauteur de l’univers du trio britannique : ambitieuse, spectaculaire… et carrément spatiale.

Pour marquer les esprits, le groupe n’a pas fait les choses à moitié. La révélation s’est faite depuis… l’espace. En collaboration avec une entreprise spécialisée, Muse a envoyé une tablette à plus de 30 kilomètres d’altitude afin de diffuser en avant-première le clip de "Be With You". Un coup de communication parfaitement calibré, fidèle à l’ADN du groupe, toujours à la frontière entre science-fiction, technologie et rock épique.

Musicalement, "Be With You" surprend dès les premières secondes. Porté par un orgue massif et une atmosphère presque religieuse, le morceau s’ouvre sur une note sombre et introspective. La voix de Matt Bellamy y exprime le doute, la perte, avant de laisser place à une montée en puissance émotionnelle. Le titre évolue progressivement vers un refrain plus lumineux, presque libérateur, où la détermination prend le dessus. Une construction typique de Muse, capable de transformer la mélancolie en explosion d’énergie.

Le clip, lui, prolonge cette expérience sensorielle. Esthétique cinématographique, ambiance mystérieuse, phénomènes étranges… tout y est. Entre science-fiction et poésie visuelle, la vidéo accompagne parfaitement le virage émotionnel du morceau, jusqu’à une conclusion aussi fascinante qu’inquiétante.

Avec The WOW! Signal, Muse semble vouloir renouer avec ses obsessions : l’espace, l’inconnu, et la place de l’humain dans un univers qui le dépasse. Le titre de l’album fait d’ailleurs référence à un célèbre signal radio capté en 1977, encore aujourd’hui inexpliqué, souvent associé à une hypothétique origine extraterrestre. Un choix loin d’être anodin, qui laisse présager un projet conceptuel et immersif.

Voici la tracklist de The WOW! Signal :

The Dark Forest

Nightshift Superstar

Shimmering Scars

Cryogen

Be With You

Hexagons

The Sickness In You & I

Unravelling

Hush

Space Debris

Entre expérimentation sonore, storytelling cosmique et ambitions démesurées, Muse prouve une fois de plus qu’il reste un groupe à part dans le paysage rock. Une chose est sûre : avec "Be With You", le voyage ne fait que commencer.