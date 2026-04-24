Muse dévoile un nouveau titre "Cryogen" issu du nouvel album "The Wow! Signal"

Le groupe britannique Muse est de retour sous les projecteurs avec la présentation d’un nouveau morceau intitulé "Cryogen"

Le groupe britannique Muse est de retour sous les projecteurs avec la présentation d’un nouveau morceau intitulé "Cryogen", troisième extrait de leur prochain album très attendu "The Wow! Signal".

Après avoir déjà levé le voile sur les titres "Unravelling" et "Be With You", le trio mené par Matthew Bellamy continue de construire l’univers sonore de ce dixième album studio. Ce projet ambitieux est désormais attendu pour le 26 juin 2026, une date déjà très surveillée par les fans du groupe.

Avec "Cryogen", Muse confirme une nouvelle fois son goût pour les ambiances grandioses, sombres et futuristes. Le morceau s’inscrit dans la continuité d’un rock spatial typique du groupe, mêlant riffs puissants, textures électroniques et une tension dramatique omniprésente.

Fidèle à son ADN, Muse explore ici des thèmes liés à la science, à l’espace et à l’inconnu, dans une esthétique sonore froide et immersive. Le titre lui-même, "Cryogen", évoque d’ailleurs des univers de cryogénisation et de suspension temporelle, renforçant cette dimension science-fictionnelle.

L’album "The Wow! Signal" tire son nom du célèbre signal radio capté en 1977, considéré comme l’un des plus grands mystères de l’astronomie moderne. Un choix qui confirme l’orientation conceptuelle du projet, tourné vers les questions de contact extraterrestre et de phénomènes inexpliqués.

Avec "Cryogen", Muse semble vouloir repousser une fois encore les limites de son univers musical, entre science-fiction et rock épique, confirmant son statut de groupe incontournable de la scène rock internationale.