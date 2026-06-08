Bruce Springsteen réunit un casting XXL pour célébrer la musique américaine !

Le Boss a inauguré son nouveau centre dédié à la musique américaine avec deux concerts exceptionnels dans le New Jersey. Une célébration unique pour célébrer 250 ans de musique américaine, réunissant plusieurs générations d'artistes autour du patrimoine musical des États-Unis.

Bruce Springsteen a vu les choses en grand pour l'ouverture du Bruce Springsteen Center for American Music, installé à l'université de Monmouth dans le New Jersey. Les 4 et 5 juin, le chanteur a organisé deux soirées spéciales consacrées à 250 ans de musique américaine, entouré d'un impressionnant casting composé notamment de Jon Bon Jovi, Public Enemy, Sheryl Crow, Jackson Browne, Gary Clark Jr. et Darlene Love. L'institution ouvrira officiellement ses portes le 13 juin, mais ces concerts ont déjà donné le ton de ce projet ambitieux consacré à l'histoire musicale du pays.

Des shows exceptionnels

Les deux shows ont parcouru plusieurs décennies de musique américaine. La première soirée mettait à l'honneur des figures fondatrices comme Robert Johnson, Woody Guthrie ou Hank Williams, tandis que la seconde rendait hommage à des artistes majeurs tels qu'Elvis Presley, Bob Dylan, Chuck Berry et même Public Enemy. Springsteen a notamment partagé la scène avec Sheryl Crow sur "I Shall Be Released" et avec Gary Clark Jr. sur "Further Up The Road". De son côté, Jon Bon Jovi a marqué les esprits avec une reprise de "Johnny B. Goode", sa première performance vocale dans son État natal depuis plusieurs années.

L'émotion était également au rendez-vous lorsque Bruce Springsteen a rappelé, face au public, avoir joué sur ce même campus en 1969, bien avant d'imaginer une telle consécration. La soirée s'est conclue par une interprétation solo de "Land Of Hope And Dreams", symbole parfait de l'esprit de l'événement.