Oasis détrône les Beatles avec un record historique au Royaume-Uni !

Par Yohan G

Près de 30 ans après sa sortie, "(What's the Story) Morning Glory?" devient l'album studio le plus vendu de l'histoire au Royaume-Uni. Un record qui permet à Oasis de dépasser les Beatles.

Nouvelle consécration pour Oasis. Selon les derniers chiffres publiés par l'Official Charts Company, "(What's the Story) Morning Glory?", paru en 1995, est désormais l'album studio le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni. Avec 6,2 millions d'exemplaires écoulés, le disque des frères Liam et Noel Gallagher dépasse "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" des Beatles, référence absolue depuis près de soixante ans.

Ce nouveau record s'explique notamment par le regain d'intérêt autour du groupe ces derniers mois. La tournée de retrouvailles "Live '25" a fortement relancé les ventes de l'album, tandis que "Wonderwall" a retrouvé les sommets des classements britanniques après être devenu l'hymne officieux des supporters de l'Angleterre pendant la Coupe du monde de football en Amérique du Nord.

Et le classement général ?

Dans le classement général des albums les plus vendus, toutes catégories confondues, "Greatest Hits" de Queen conserve la première place devant "Gold" d'ABBA. "(What's the Story) Morning Glory?" complète le podium, tandis que "21" d'Adele, seul album du XXIᵉ siècle présent dans le Top 10, occupe la quatrième position. Un nouveau record qui confirme l'immense héritage d'Oasis, dont les classiques continuent de séduire plusieurs générations de fans.