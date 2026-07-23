Oasis vers un nouvel album ? Liam Gallagher répond sans détour

Par Yohan G

Alors que les rumeurs continuent d'alimenter les espoirs des fans, Liam Gallagher a mis un sérieux coup de frein à l'idée d'un nouvel album d'Oasis, préférant se concentrer sur les concerts.

Les fans d'Oasis devront sans doute patienter encore longtemps avant d'espérer un nouvel album. Interpellé sur X par un internaute affirmant qu'un nouveau disque du groupe "changerait vraiment des vies", Liam Gallagher a balayé cette possibilité avec son humour habituel :

"NON. [...] Je ne suis tout simplement pas prêt à encaisser les critiques si ça ne se vend pas à 100 millions d'exemplaires dans la première heure, si ça ne guérit pas la mauvaise haleine et la constipation nationale, si ça ne fait pas remonter le temps à Cher et tout le reste. Faisons juste des concerts et soyons heureux, merci."

Le nouvel album, un sujet récurrent

Le chanteur n'en est pas à sa première sortie sur le sujet. En 2024, peu après l'annonce de la tournée de retrouvailles Live 25, il avait déclaré qu'un nouvel album était prêt et que Noel Gallagher avait écrit des chansons extraordinaires. Quelques heures plus tard, il reconnaissait finalement qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie destinée à détendre l'atmosphère.

Malgré les démentis de Liam Gallagher, les spéculations autour de l'avenir d'Oasis restent nombreuses. Après le succès de leur tournée de reformation en 2025, plusieurs rumeurs évoquent déjà un possible retour sur scène en 2027, même si aucun nouveau projet discographique n'a été annoncé à ce jour.