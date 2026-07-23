Tom Morello crée un mémorial pour faire vivre l'héritage de sa mère

Par Yohan G

Peu de temps après le décès de sa mère, Mary Morello, Tom Morello annonce la création d'un mémorial destiné à prolonger l'engagement de cette enseignante et militante qui a marqué toute sa vie.

Quelques jours après la disparition de Mary Morello, décédée le 12 juillet à l'âge de 102 ans, Tom Morello a dévoilé le Mary Morello Memorial Project. À travers cette initiative, l'ancien guitariste de Rage Against The Machine souhaite faire vivre les valeurs qui ont guidé sa mère tout au long de son existence : la justice sociale, la défense des plus vulnérables et les causes humanitaires.

Enseignante de profession, Mary Morello s'est illustrée par son engagement tout au long de sa vie. Elle a notamment soutenu les personnes les plus démunies durant la Grande Dépression, milité contre la ségrégation raciale et défendu les mouvements en faveur de l'indépendance de plusieurs pays africains. Elle avait également fondé Parents For Rock and Rap, une organisation opposée à la censure dans la musique. Le mémorial financera désormais plusieurs associations, dont Médecins Sans Frontières, Orphans of the Storm et le Center for Native American Youth.

Tom Morello, sur les traces de sa mère

Très marqué par l'héritage de sa mère, Tom Morello n'a jamais caché ses convictions politiques et sociales, aussi bien avec Rage Against The Machine qu'au sein d'Audioslave ou plus récemment lors de ses collaborations avec Bruce Springsteen. Fidèle à cet engagement, le guitariste participera prochainement au Power to the People Festival, où il partagera l'affiche avec Bruce Springsteen, les Foo Fighters et Joan Baez, dans un événement placé sous le signe de la solidarité et de la mobilisation citoyenne.