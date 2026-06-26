Fin du suspens : Tom Morello annule définitivement le reste de sa tournée européenne

C’est désormais officiel : Tom Morello met un terme à l’ensemble de sa tournée européenne.

C’est désormais officiel : Tom Morello met un terme à l’ensemble de sa tournée européenne. Le guitariste de Tom Morello a annoncé la nouvelle dans un message publié sur ses réseaux sociaux, confirmant son départ immédiat d’Europe.

Cette décision intervient après une série de changements de planning liés à une situation personnelle grave. L’artiste a expliqué qu’il devait rentrer aux États-Unis pour rejoindre sa mère, Mary Morello, de nouveau hospitalisée.

Une décision prise pour sa famille

Dans son message, Tom Morello revient sur les raisons de cet arrêt brutal. Le musicien avait déjà interrompu sa tournée plus tôt dans le mois avant de reprendre la route, l’état de santé de sa mère s’étant temporairement amélioré. Mais la situation ayant évolué, il a choisi de tout arrêter pour rentrer auprès d’elle.

« Ma chère maman, Mary Morello, est de nouveau hospitalisée et je rentre chez moi pour m’occuper d’elle. Jouer en Europe et au Royaume-Uni avec vous cet été a été incroyable, et j’ai hâte de revenir poursuivre ce mouvement avec vous. Avec tout mon amour, dans l’unité et la force. »

Le concert du Bataclan officiellement annulé

Cette annonce entraîne l’annulation définitive de toutes les dates restantes, dont le très attendu concert parisien prévu au Bataclan. Le show, qui avait déjà été reporté une première fois, n’aura finalement pas lieu dans le cadre de cette tournée.

Les organisateurs devraient prochainement communiquer sur les modalités de remboursement des billets.

Une tournée interrompue mais un retour espéré

Si cette décision marque la fin immédiate de la tournée européenne, le message de Tom Morello laisse entrevoir un possible retour futur sur scène une fois la situation personnelle stabilisée. En attendant, les fans retiennent surtout l’essentiel : un artiste qui privilégie sa famille avant tout, quitte à mettre sa carrière entre parenthèses.

Une page se tourne donc temporairement pour l’une des figures majeures du rock engagé, dont le retour sur scène reste désormais suspendu à l’avenir.