Tom Morello : son concert à Paris annulé à la dernière minute !

C'est une nouvelle qui risque de décevoir de nombreux fans du légendaire guitariste de Rage Against The Machine.

C'est une nouvelle qui risque de décevoir de nombreux fans du légendaire guitariste de Rage Against The Machine. Actuellement en pleine tournée européenne, Tom Morello devait se produire ce mardi 16 juin au Bataclan à Paris. Malheureusement, le rendez-vous n'aura finalement pas lieu.

Le tourneur de l'artiste a en effet annoncé l'annulation du concert dans un communiqué publié à la dernière minute. Si peu d'informations ont été communiquées, il est précisé qu'une urgence familiale oblige le musicien à rester aux États-Unis pour le moment.

Un concert reporté, mais pas annulé définitivement

Les organisateurs se veulent toutefois rassurants : cette date parisienne n'est pas annulée définitivement mais simplement reportée. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a encore été dévoilée, mais les détenteurs de billets sont invités à les conserver précieusement.

Les places achetées pour le concert du Bataclan resteront valables lorsque le spectacle sera reprogrammé. Les fans devront donc faire preuve d'un peu de patience avant de retrouver sur scène l'un des guitaristes les plus influents du rock moderne.

Le Hellfest toujours au programme ?

Cette annonce soulève également des interrogations concernant les prochains engagements du musicien. En effet, Tom Morello est attendu ce samedi 20 juin au célèbre festival Hellfest, l'un des plus grands rendez-vous européens dédiés au rock et au metal.

Pour le moment, cette prestation est toujours maintenue selon les informations disponibles. Toutefois, l'annulation du concert parisien pour une urgence familiale laisse planer quelques doutes sur la capacité du guitariste à rejoindre la France dans les prochains jours.

Il faudra donc attendre une communication officielle de l'artiste ou des organisateurs pour savoir si sa venue au Hellfest est toujours confirmée. Une chose est sûre : les fans français espèrent voir rapidement Tom Morello retrouver la scène et faire rugir sa guitare comme lui seul sait le faire.