Led Zeppelin : 80 minutes d'images inédites du concert de Bath refont surface, avec la première interprétation d'« Immigrant Song »

Par Fanélie Nava

Plus de cinquante ans après le mythique Bath Festival de 1970, plus de 80 minutes d'images inédites du concert de Led Zeppelin ont été mises en ligne. Ce document exceptionnel permet notamment de découvrir la première interprétation en public d'« Immigrant Song », l'un des morceaux les plus emblématiques du groupe britannique.

Plus d'un demi-siècle après les faits, un véritable trésor d'archives vient d'être dévoilé aux fans de Led Zeppelin. Plus de 80 minutes de séquences filmées du concert donné par le groupe lors du Bath Festival of Blues and Progressive Music, le 28 juin 1970, ont été restaurées et publiées sur YouTube par un archiviste spécialisé.

Ces images, tournées en 16 mm par les réalisateurs Peter Whitehead et Ernie Vincze, étaient depuis longtemps considérées comme l'un des « graals » des collectionneurs du groupe. Elles offrent un regard inédit sur une prestation qui marque un tournant dans l'histoire de Led Zeppelin. Les plans montrent aussi bien les musiciens sur scène qu'en coulisses, dans un contexte où le groupe s'impose définitivement comme l'une des plus grandes formations de rock de son époque.

La première performance d'« Immigrant Song »

L'un des principaux intérêts historiques de ces images réside dans la présence de la première interprétation publique d'« Immigrant Song ». Le morceau, qui ouvrira quelques mois plus tard l'album Led Zeppelin III, venait tout juste d'être composé après un voyage du groupe en Islande, une expérience qui inspira les célèbres références à la mythologie nordique présentes dans les paroles.

Ce concert de Bath constitue ainsi la toute première occasion où le public découvre ce titre devenu l'un des plus grands classiques du répertoire de Led Zeppelin.

Un concert historique malgré des limites techniques

Le document n'est toutefois pas exempt de défauts. Les opérateurs sont arrivés tard sur le site du festival et ont utilisé une pellicule peu adaptée aux prises de vue nocturnes. Certaines séquences apparaissent donc très sombres, tandis que plusieurs passages sont muets ou synchronisés avec des enregistrements audio réalisés par des spectateurs, faute de captation professionnelle complète.

Malgré ces imperfections, les spécialistes considèrent cette publication comme une découverte majeure pour l'histoire du rock. Les images permettent notamment d'apercevoir Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonhamdans l'un des concerts les plus importants de leur début de carrière.

Un tournant pour Led Zeppelin

À l'été 1970, Led Zeppelin est déjà une référence du rock international, mais le concert de Bath représente son plus grand rendez-vous britannique à ce stade de sa carrière. Devant une foule estimée à plusieurs centaines de milliers de personnes, le groupe livre un spectacle de plus de trois heures, ponctué de plusieurs rappels.

La setlist mêle les succès des deux premiers albums à plusieurs compositions inédites qui annonceront l'évolution musicale de Led Zeppelin III, notamment avec l'introduction de passages acoustiques comme "That's The Way", également présenté au public ce soir-là.

Une archive précieuse pour les fans

Longtemps considérées comme perdues ou inexploitables, ces images constituent aujourd'hui un témoignage rare sur l'une des périodes les plus créatives du groupe. Si leur qualité ne rivalise pas avec les standards actuels, leur valeur patrimoniale est considérable et complète un peu plus l'histoire visuelle de Led Zeppelin.

Pour les amateurs du groupe comme pour les passionnés d'histoire du rock, cette publication représente l'occasion de revivre un concert fondateur, capturé à un moment où Led Zeppelin s'apprêtait à entrer définitivement dans la légende.