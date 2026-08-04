James Hetfield et ses cigares : pourquoi le chanteur de Metallica aime défier les interdits

Par Fanélie Nava

Le frontman de Metallica, James Hetfield, est connu pour sa voix puissante, ses riffs légendaires… mais aussi pour une passion plus inattendue : les cigares. Le musicien assume même aimer les fumer dans des espaces où ils sont interdits, une habitude qu’il associe à son esprit rebelle et à un moment de partage.

Chez James Hetfield, le cigare est devenu bien plus qu’une simple habitude. Le chanteur et guitariste de Metallicaconsidère cette pratique comme un véritable rituel personnel, qu’il décrit comme une forme de méditation. L’artiste explique apprécier autant le moment de dégustation que l’aspect social qui l’entoure.

Mais ce qui amuse particulièrement le leader du groupe californien, c’est aussi le côté provocateur de cette passion. James Hetfield a confié prendre un certain plaisir lorsque quelqu’un lui rappelle qu’il est interdit de fumer dans certains endroits. Pour lui, cette réaction fait partie de son esprit rebelle et représente une forme de liberté personnelle, même s’il reconnaît que cette attitude ne convient pas à tout le monde.

Une passion devenue un rendez-vous entre amis

Loin de l’image du rockeur solitaire, James Hetfield présente les cigares comme un moyen de créer du lien. Le musicien organise régulièrement des moments avec ses proches autour de cette passion, dans ce qu’il appelle une sorte de communauté de passionnés de cigares. Ces rencontres hebdomadaires sont pour lui une occasion d’échanger et de partager un moment convivial.

Même pendant les périodes où il est en tournée avec Metallica, cette habitude reste présente dans son quotidien. Le chanteur explique que certains de ses amis peuvent continuer à se retrouver chez lui pour perpétuer ce rituel lorsqu’il est absent.

Des cigares associés à l’univers Metallica

La passion de James Hetfield a également dépassé le cadre privé. Le musicien a participé à la création de ses propres références de cigares, notamment avec la marque liée à l’univers Blackened, le whisky associé à Metallica. Parmi elles figurent notamment le Blackened M81 et le S84 Shade to Black, développés en collaboration avec des fabricants spécialisés.

Cette association entre musique, artisanat et image rock correspond à l’univers construit par Hetfield au fil des décennies : un mélange de tradition, de caractère et d’indépendance.

Une question qui revient : les cigares affectent-ils sa voix ?

Avec une carrière marquée par une voix immédiatement reconnaissable, certains fans se sont interrogés sur l’impact des cigares sur ses performances vocales. James Hetfield affirme toutefois ne pas avoir constaté d’effet négatif sur son chant et estime même être dans une période où il se sent particulièrement à l’aise vocalement.

À plus de quarante ans de carrière avec Metallica, James Hetfield continue donc de cultiver une image fidèle à son personnage : celle d’un artiste attaché à ses passions, à son indépendance et à une certaine philosophie du rock.

Une nouvelle preuve que, chez le chanteur de Metallica, chaque détail de son univers participe à construire une légende.