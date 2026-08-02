Par Rémi N

L'univers d'Ozzy Osbourne s'invite dans les célèbres Halloween Horror Nights d'Universal Studios. Deux maisons d'épouvante inédites rendront hommage au Prince des Ténèbres à travers des décors inspirés de ses albums et de son incroyable carrière.

Un an après la disparition d'Ozzy Osbourne, son héritage continue de fasciner. Le légendaire « Prince des Ténèbres » sera la vedette de deux nouvelles maisons d'épouvante imaginées par Universal Studios pour les Halloween Horror Nights 2026. Une expérience immersive qui promet de plonger les visiteurs dans l'univers sombre, déjanté et spectaculaire de l'icône du heavy metal.

Deux attractions inspirées par la carrière d'une légende

Baptisées "Ozzy Osbourne: Prince of Darkness", ces maisons hantées ouvriront leurs portes à Universal Orlando Resort et Universal Studios Hollywood. Chacune proposera une expérience différente, tout en rendant hommage aux plus de quarante ans de carrière solo du chanteur.

Les visiteurs traverseront plusieurs décors inspirés des albums emblématiques d'Ozzy Osbourne, comme Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Bark at the Moon, No More Tears ou encore Scream. L'objectif est de faire revivre les personnages, les créatures et l'imaginaire qui ont marqué son œuvre musicale.

Un voyage dans l'univers du Prince des Ténèbres

Le parcours promet de multiplier les clins d'œil à la carrière du musicien. Les fans pourront notamment embarquer à bord du mythique Crazy Train, croiser les différentes incarnations d'Ozzy – du « Madman » au loup-garou – ou encore découvrir des décors gothiques inspirés de ses pochettes d'albums et de ses spectacles.

À Hollywood, l'expérience retracera notamment son parcours depuis son enfance à Birmingham jusqu'à son statut de légende du rock. De son côté, la version d'Orlando s'orientera davantage vers les atmosphères sombres et fantastiques de ses albums les plus marquants.

La famille Osbourne impliquée dans le projet

Ce projet a été développé en étroite collaboration avec Sharon et Jack Osbourne. Dans un communiqué, ils expliquent qu'Ozzy adorait repousser les limites et découvrir de nouvelles façons de faire vivre sa musique à son public. Selon eux, cette attraction correspond parfaitement à l'esprit créatif qui a toujours animé le chanteur.

Universal précise que chaque maison hantée comportera également de nombreux « Easter eggs » destinés aux fans de longue date, ainsi qu'une bande-son composée des plus grands classiques du musicien.

Un hommage à la hauteur de son héritage

Quelques semaines seulement après les nombreux hommages rendus à Ozzy Osbourne, Universal poursuit ainsi les célébrations autour de celui qui a profondément marqué l'histoire du heavy metal. Plus qu'une simple attraction d'Halloween, ces deux maisons d'épouvante se veulent une véritable immersion dans l'univers d'un artiste dont l'imaginaire continue d'influencer la culture populaire.

Les attractions ouvriront leurs portes le 28 août 2026 à Orlando et le 3 septembre 2026 à Hollywood, avant de rester accessibles jusqu'au 1er novembre dans le cadre des Halloween Horror Nights.