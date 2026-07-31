Par Rémi N

Linkin Park, les Smashing Pumpkins et les Ramones entreront bientôt au Hollywood Walk of Fame. Une récompense prestigieuse qui vient saluer l'héritage de trois groupes majeurs, dont l'influence continue de façonner l'histoire du rock, du punk et du metal alternatif.

Le Hollywood Walk of Fame va accueillir trois nouveaux poids lourds du rock. Linkin Park, The Smashing Pumpkins et les Ramones font partie de la promotion 2027 dévoilée par la Hollywood Chamber of Commerce. Une distinction qui vient saluer l'héritage de trois groupes ayant chacun marqué leur époque et profondément influencé l'histoire du rock.

Ils rejoignent une liste de personnalités prestigieuses où figurent également David Guetta, Sia, Lil Wayne, Karol G ou encore Grandmaster Flash. Pour les amateurs de guitares saturées, cette promotion met surtout à l'honneur trois formations dont l'empreinte dépasse largement les chiffres de ventes.

Pour Linkin Park, cette étoile arrive à un moment symbolique. Après avoir redéfini le nu metal au début des années 2000 avec Hybrid Theory et Meteora, le groupe a su renaître après la disparition de Chester Bennington en 2017. Son retour en 2024 avec Emily Armstrong au chant a prouvé que l'aventure pouvait continuer sans renier son héritage, tandis que des classiques comme In The End, Numb ou One Step Closer continuent de traverser les générations.

Même constat pour les Smashing Pumpkins. Sous la houlette de Billy Corgan, le groupe de Chicago a façonné le rock alternatif des années 90 avec des albums devenus incontournables comme Siamese Dream et le monumental Mellon Collie and the Infinite Sadness. Entre envolées psychédéliques, riffs abrasifs et mélodies mélancoliques, leur influence se retrouve encore aujourd'hui chez de nombreux artistes.

Enfin, difficile d'imaginer le punk rock sans les Ramones. Avec des hymnes expéditifs comme Blitzkrieg Bop, Sheena Is a Punk Rocker ou Rockaway Beach, les New-Yorkais ont posé les bases d'un mouvement qui inspirera aussi bien le punk britannique que le rock alternatif des décennies suivantes. Bien que tous les membres fondateurs aient disparu, leur héritage reste plus vivant que jamais.

Les cérémonies d'inauguration se dérouleront tout au long de l'année 2027, à des dates qui seront annoncées ultérieurement. Une nouvelle étape dans la légende pour trois groupes qui, chacun à leur manière, ont changé le visage du rock.