Linkin Park : Mike Shinoda révèle les coulisses du documentaire "Unshatter"

Tout s’enchaîne pour Linkin Park !

Tout s’enchaîne pour Linkin Park. Après avoir littéralement mis le feu au Groupama Stadium de Lyon, le groupe mené par Mike Shinoda poursuit sa tournée à travers l’Europe, porté par une dynamique que peu auraient imaginée il y a encore quelques années.

Depuis leur retour en 2024, Emily Armstrong, Colin Brittain et le reste du groupe ne cessent d’enchaîner les concerts, les projets et les annonces. Et au cœur de cette nouvelle ère, un projet attire particulièrement l’attention : le documentaire “Unshatter”, qui promet de plonger dans les coulisses de la renaissance de Linkin Park.

Un documentaire sur la renaissance du groupe

“Unshatter” revient sur la reformation du groupe avec Emily Armstrong et Colin Brittain, après la disparition de Chester Bennington en 2017. Réalisé par Joseph Hahn, membre historique du groupe, le film capture un parcours aussi fragile qu’émouvant : celui d’un groupe qui a dû se reconstruire après avoir tout perdu.

Pour Mike Shinoda, ce projet n’est pas totalement nouveau dans son esprit. Il explique avoir déjà imaginé un documentaire similaire avant même la disparition de Chester :

"Même avant que Chester ne décède, c'était un peu Joe qui était cinéaste. Il a toujours voulu faire quelque chose qui explique notre univers aux gens", confie Shinoda à BBC News.

Après la tragédie, le silence puis la reconstruction

La mort de Chester Bennington a profondément bouleversé l’équilibre créatif du groupe. Une période de vide total pour les membres de Linkin Park, comme le raconte Shinoda :

"Nous ne pensions même plus avoir un groupe, alors tout s'est évanoui."

Pendant plusieurs années, l’avenir du groupe semblait incertain, voire impossible. Mais l’arrivée de nouveaux membres a changé la trajectoire.

Emily Armstrong et Colin Brittain, le tournant décisif

L’arrivée de Emily Armstrong, chanteuse de Dead Sara, et de Colin Brittain à la batterie a marqué un véritable renouveau pour Linkin Park. Leur énergie a redonné vie à un projet que beaucoup pensaient terminé.

Mike Shinoda insiste sur la préparation et le talent des nouveaux membres :

"Quand ils sont arrivés, à cette époque, ils étaient tellement bien préparés."

Il poursuit en détaillant leur intégration naturelle au sein du groupe :

"Emily a joué pendant… je ne sais pas combien [d’années], genre 10 ans ou plus avec Dead Sara. Colin a fait partie de plusieurs groupes avant de se lancer dans la production et l’écriture avec d’autres artistes. Et quand j’ai rencontré Colin, j’ai tout de suite senti qu’on avait une vision de la musique et une façon de penser très similaires."

Une rencontre qui s’est rapidement transformée en évidence musicale, notamment lorsque Colin s’est imposé derrière la batterie :

"Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu. C’est un batteur incroyable.’"

Une révélation inattendue derrière la batterie

L’un des tournants du groupe a aussi été lié au départ de l’ancien batteur Rob Bourdon, qui ne souhaitait plus continuer à jouer. Une situation qui, selon Shinoda, a ouvert une nouvelle opportunité :

"Ça a donc été une véritable aubaine pour nous de connaître déjà un gars aussi doué."

Et concernant Emily Armstrong, l’admiration est sans détour :

"Emily est un véritable phénomène. Trouver une voix unique en son genre comme celle de Chester, puis en trouver une autre comme celle d’Emily, c’est complètement fou. Ça n’a aucun sens."

“Unshatter”, un film intime loin des standards classiques

Contrairement aux documentaires musicaux traditionnels, “Unshatter” ne suit pas une approche télévisuelle classique. Ici, pas de production lourde ni de mise en scène artificielle.

Mike Shinoda insiste sur le caractère brut et personnel du projet :

"Ne pensez pas télé-réalité. C'est littéralement notre ami Mark [qui a fait la plupart du tournage]. C'est un seul gars."

Un projet presque artisanal, construit dans l’intimité du groupe :

"On passe tout notre temps avec lui. Mark était là, et on enregistrait et filmait des trucs juste pour les garder, et c’est comme ça qu’est né 'Unshatter'."

Un regard sur quatre années de renaissance

Pour Mike Shinoda, “Unshatter” est bien plus qu’un simple documentaire. C’est une trace, un témoignage de la transformation du groupe :

"Je suis très fier de Joe, et je trouve que ça raconte assez bien l’histoire de ces… je ne sais pas… trois ou quatre dernières années, en gros."

Conclusion : Linkin Park dans une nouvelle ère

Entre tournée européenne, renouveau artistique et projet documentaire, Linkin Park continue d’écrire une nouvelle page de son histoire.

Avec “Unshatter”, le groupe ne cherche pas seulement à raconter son retour, mais à montrer ce qui l’a rendu possible : la reconstruction, la transmission et la survie d’un son unique dans l’histoire du rock moderne.