Linkin Park : Un pop-up store va ouvrir à Lyon !

Les fans français de Linkin Park ont de quoi se réjouir. Alors que le groupe s'apprête à faire son grand retour en France le 16 juin prochain pour un concert très attendu au Groupama Stadium de Lyon, une surprise de taille vient d'être annoncée. Les Californiens ouvriront un pop-up store exclusif dans la capitale des Gaules afin de célébrer cette nouvelle étape de leur carrière.

Une boutique éphémère pour les fans lyonnais

Deux ans après leur retour remarqué avec la chanteuse Emily Armstrong, les auteurs de Numb et In The End continuent de faire vivre l'engouement autour de leur nouveau chapitre musical. Baptisée From Zero Records, cette boutique éphémère accueillera les visiteurs du 14 au 16 juin au 6 Quai de la Pêcherie, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Les passionnés pourront y retrouver toute la discographie de Linkin Park, mais également une sélection de produits dérivés exclusifs, spécialement proposée pour l'occasion. Une véritable caverne d'Ali Baba pour les collectionneurs et les amateurs du groupe emmené par Mike Shinoda.

Un vinyle collector limité à 500 exemplaires

Mais la pièce maîtresse de cet événement sera sans aucun doute une édition très spéciale de l'album From Zero. Les visiteurs auront la possibilité de mettre la main sur une version alternative du disque pressée sur un magnifique vinyle "Pearl Lagoon", limité à seulement 500 exemplaires dans le monde.

Ce pressage exclusif s'annonce déjà comme l'un des objets les plus recherchés par les collectionneurs. Une occasion rare pour les fans de repartir avec un souvenir unique de cette nouvelle ère du groupe.

Le retour triomphal de l'ère From Zero

Cette initiative s'inscrit dans la promotion de From Zero, l'album qui marque une nouvelle étape dans l'histoire de Linkin Park. Depuis son retour sur le devant de la scène avec Emily Armstrong, le groupe continue de susciter un immense enthousiasme auprès de son public à travers le monde.

Entre cette boutique éphémère et le concert géant prévu au Groupama Stadium, les fans français vont pouvoir vivre une expérience immersive autour de l'univers du groupe pendant plusieurs jours.

Toutes les informations pratiques

Pour ceux qui souhaitent découvrir le pop-up store From Zero Records, voici les horaires d'ouverture :

Dimanche 14 juin : de 15h à 19h

: de 15h à 19h Lundi 15 juin : de 10h à 19h

: de 10h à 19h Mardi 16 juin : de 10h à 16h

Une chose est sûre : à l'approche du concert de Linkin Park, Lyon s'apprête à vibrer au rythme du groupe et à devenir, le temps d'un week-end, le point de rendez-vous incontournable des fans français.