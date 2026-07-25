Jon Bon Jovi obligé d'arrêter son concert en plein show !

Par La rédaction

Le retour de Bon Jovi sur scène a été perturbé par un imprévu. Souffrant d'une sinusite, Jon Bon Jovi a dû mettre fin à son concert new-yorkais avant son terme, tout en promettant un geste à ses fans.

Le huitième concert de la résidence de Bon Jovi au Madison Square Garden de New York ne s'est pas déroulé comme prévu. Jeudi soir, après environ une heure et demie de spectacle, Jon Bon Jovi a été contraint de quitter la scène en raison d'une sinusite, l'empêchant de poursuivre sa prestation. Face au public, le chanteur de 64 ans a tenu à rassurer ses fans :

"Je vais devoir lever le pied pour ce soir [...] Je me sens très bien. Ne jetez pas votre talon de billet, je vais trouver une solution. Gardez-le précieusement, je vais voir comment reprogrammer le concert."

Un représentant du groupe a ensuite confirmé que cette interruption était bien liée à ce problème de santé temporaire.

Un retour très attendu

Ce contretemps intervient alors que Bon Jovi effectue son grand retour sur scène après quatre ans d'absence. Cette résidence de neuf concerts marque notamment le retour de Jon Bon Jovi après l'opération de ses cordes vocales, rendue nécessaire par des problèmes qui l'affectaient depuis plusieurs années.

Malgré cette alerte, les fans espèrent désormais que le dernier concert prévu au Madison Square Garden pourra se tenir normalement et conclure ce retour sur scène pour la chanteur.