Bon Jovi : L'histoire de "These Days", l'album le plus sous-estimé du groupe

Alors que le groupe est déjà une machine à hits planétaires après les succès de “Slippery When Wet” et “New Jersey”, il choisit ici une direction beaucoup plus sombre, mature et introspective. Un virage artistique audacieux… mais souvent oublié du grand public.

Sorti en 1995, “These Days” marque un tournant décisif dans la carrière de Bon Jovi. Alors que le groupe est déjà une machine à hits planétaires après les succès de “Slippery When Wet” et “New Jersey”, il choisit ici une direction beaucoup plus sombre, mature et introspective. Un virage artistique audacieux… mais souvent oublié du grand public.

Un contexte difficile pour le rock des années 90

Au milieu des années 90, le paysage musical change radicalement. Le grunge et le rock alternatif dominent les charts, reléguant les groupes emblématiques des années 80 à une position plus fragile. Bon Jovi doit alors prouver qu’il n’est pas seulement un groupe de “stadium rock” nostalgique.

C’est dans ce contexte que naît “These Days”, un album profondément marqué par une volonté de réinvention. Le ton n’est plus festif, mais plus grave, plus réaliste.

Un album plus sombre et plus mature

Avec “These Days”, Bon Jovi explore des thématiques bien plus lourdes que par le passé : la désillusion, la solitude, les inégalités sociales ou encore la perte de repères.

Des morceaux comme “These Days”, “Hey God”, “Something for the Pain” ou “Lie to Me” illustrent parfaitement ce changement d’état d’esprit. Ici, pas de refrains purement euphorisants : place à des textes plus profonds et à une énergie plus contenue.

Musicalement, le groupe conserve son identité rock, mais avec une approche plus brute et moins commerciale.

Un succès inégal mais une reconnaissance tardive

À sa sortie, “These Days” rencontre un accueil contrasté. S’il fonctionne très bien en Europe et au Japon, il reste plus discret aux États-Unis, où le changement de style déstabilise une partie du public.

Avec le recul, cet album est pourtant aujourd’hui considéré par de nombreux fans et critiques comme l’un des projets les plus aboutis de Bon Jovi. Certains vont même jusqu’à le qualifier de chef-d’œuvre sous-estimé de leur discographie.

Un tournant avant une longue pause

Après “These Days”, le groupe marque une pause et ne revient qu’en 2000 avec “Crush”, qui relance sa carrière mondiale. Ce silence renforce encore l’idée que cet album représente une forme de conclusion d’un chapitre important de leur histoire.

Un album à redécouvrir

Avec le temps, “These Days” s’impose comme une œuvre à part dans la discographie de Bon Jovi. Moins flamboyant, moins commercial, mais plus sincère et plus profond, il incarne un groupe en pleine transformation artistique.

Un disque souvent oublié du grand public, mais essentiel pour comprendre l’évolution de Bon Jovi et la maturité qu’il a acquise au fil des années.