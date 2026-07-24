Trente ans après, un duo inédit d'Elton John et George Michael pourrait enfin sortir !

Par La rédaction

Enregistrée dans les années 1990, une chanson réunissant George Michael et Elton John pourrait bientôt être dévoilée. L'ancien manager du chanteur travaille actuellement à finaliser ce projet resté inédit.

Près de trente ans après sa création, un duo inédit entre George Michael et Elton John pourrait enfin voir le jour. Intitulé "This Kind Of Love", le morceau a été enregistré séparément par les deux artistes dans les années 1990, mais n'a jamais été finalisé. Aujourd'hui, Andros Georgiou, ancien manager et proche de George Michael, espère obtenir l'accord d'Elton John pour réunir les deux prises de voix et publier cette chanson à titre posthume.

Un titre imaginé pour un album jamais sorti...

À l'origine, "This Kind Of Love" devait figurer sur "Trojan Souls", un album imaginé par George Michael en 1993. Le projet, qui devait également réunir des artistes comme Stevie Wonder, Sade, Seal ou Aretha Franklin, n'a jamais vu le jour en raison du conflit opposant le chanteur à sa maison de disques. Andros Georgiou revient aujourd'hui sur cette période dans un documentaire consacré à cet album fantôme et assure être convaincu qu'Elton John acceptera de mener le projet à son terme :

"J’ai George qui chante le morceau et Elton qui chante le morceau, donc le rêve serait d’en faire une vraie chanson", a déclaré Georgiou. Il précise qu’il devra obtenir l’autorisation d’Elton John pour assembler les deux pistes. Il se dit confiant : "Je suis sûr qu’Elton dirait oui, parce qu’il était soufflé par la chanson et était d’un immense soutien pour George."

Une amitié de longue date

Il affirme d'ailleurs posséder une interview inédite dans laquelle Elton John déclarait qu'il ferait "n'importe quoi" pour son ami.

Cette sortie viendrait prolonger l'amitié qui unissait George Michael et Elton John, déjà réunis sur "Don't Let the Sun Go Down on Me", devenu un immense succès dans les années 1990. Depuis la disparition de George Michael en 2016, Elton John lui a rendu plusieurs hommages. Si "This Kind Of Love" voyait le jour, il s'agirait de leur première collaboration inédite dévoilée à titre posthume.