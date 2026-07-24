U2 surprend avec Martin Garrix et dévoile "Fireflies", son nouveau single estival

Par La rédaction

U2 poursuit son retour en musique avec "Fireflies", un titre inédit réalisé en collaboration avec Martin Garrix. Un morceau aux sonorités pop et électroniques, dévoilé après une première présentation remarquée à Tomorrowland.

U2 continue d'enrichir son année 2026 avec la sortie de "Fireflies", un nouveau single enregistré aux côtés du DJ et producteur néerlandais Martin Garrix. Présenté en avant-première le 17 juillet sur la scène de Tomorrowland, où The Edge avait rejoint Garrix à la guitare, le morceau est désormais disponible sur les plateformes de streaming. Il s'agit de la première collaboration réunissant les quatre membres de U2 et le célèbre DJ.

Avec "Fireflies", le groupe irlandais s'aventure sur un terrain plus électronique, sans pour autant renier son identité. Les guitares de The Edge, la voix de Bono et les textures house de Martin Garrix donnent naissance à un titre estival, pensé pour les festivals et les playlists de l'été. Une rencontre qui prolonge une relation déjà bien installée entre les deux artistes : Garrix avait produit "Scars", présent sur l'EP "Easter Lily", et avait déjà travaillé avec Bono et The Edge sur "We Are The People", l'hymne officiel de l'Euro 2020.

U2 est très actif

Cette sortie confirme le retour en force de U2. Après les EPs "Days Of Ash" en février et "Easter Lily" en avril, puis le single "Street of Dreams" au début de l'été, le groupe prépare désormais un nouvel album studio, attendu avant la fin de l'année. Il s'agira de son premier disque de compositions inédites depuis "Songs of Experience", paru en 2017.