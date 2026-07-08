U2 dévoile son nouveau single « Street of Dreams » !

Après plusieurs années d’attente, U2 est de retour avec un nouveau morceau inédit. Le groupe irlandais vient de dévoiler « Street of Dreams », le premier single extrait de son prochain album studio, dont le titre reste encore mystérieux. Ce nouvel opus marquera un événement important puisqu’il s’agira du premier album du groupe en neuf ans, attendu dans le courant de cette année.

Avec « Street of Dreams », Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. renouent avec leur identité musicale unique, entre rock atmosphérique, mélodies puissantes et sonorités qui ont construit la légende de U2. Le morceau est produit par Jacknife Lee, un collaborateur déjà connu du groupe, qui accompagne une nouvelle fois les Irlandais dans cette nouvelle étape de leur carrière.

Un clip tourné au Mexique dans une ambiance particulière

Pour accompagner la sortie de ce nouveau single, U2 a dévoilé un clip tourné à Mexico au mois de mai. Les images mettent en scène les membres du groupe en costume et chapeau, marchant le long d’une plage, les pieds dans les vagues, avec le titre « U2 Street of Dreams » apparaissant en rouge sur un décor de ciel bleu.

Le tournage s’est notamment déroulé près de la Plaza Santo Domingo, où la présence du groupe a rapidement attiré une importante foule de fans. Malgré des conditions météorologiques difficiles annoncées, les admirateurs mexicains étaient nombreux à venir assister à cet événement exceptionnel.

Une anecdote insolite a également marqué la réalisation du clip. Alors qu’un orage soudain frappait la zone, un générateur est tombé en panne, obligeant l’équipe à interrompre momentanément le tournage. Une famille du quartier a alors proposé d’accueillir les quatre membres de U2 dans son appartement afin qu’ils puissent terminer certaines prises depuis leur balcon.

U2 prépare un nouveau chapitre avant ses 50 ans

La sortie de « Street of Dreams » intervient alors que U2 s’apprête à célébrer un immense anniversaire : les 50 ans de la formation du groupe, qui seront fêtés en septembre prochain. Depuis sa création en 1976 à Dublin, le groupe est devenu l’une des formations les plus influentes de l’histoire du rock, grâce à des albums majeurs comme « The Joshua Tree », « Achtung Baby » ou encore « All That You Can't Leave Behind ».

Ce nouveau single ouvre donc une nouvelle ère pour U2, qui semble prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Après neuf années sans véritable album studio, les fans attendent désormais avec impatience de découvrir ce nouvel opus qui pourrait confirmer une nouvelle fois la place unique du groupe dans le paysage musical mondial.