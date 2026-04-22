U2 sort un documentaire engagé pour le clip “Yours Eternally”

Le groupe U2 revient avec un projet atypique et profondément actuel : le court-métrage documentaire “Yours Eternally”

Le groupe U2 revient avec un projet atypique et profondément actuel : le court-métrage documentaire “Yours Eternally”, réalisé en collaboration avec Ed Sheeran et le chanteur ukrainien Taras Topolia. Loin d’un simple clip musical, cette sortie s’impose comme une œuvre hybride entre musique et reportage de guerre.

Un format entre clip et documentaire

Avec “Yours Eternally”, U2 casse les codes habituels du rock vidéo. Le projet prend la forme d’un documentary short film, mêlant images de terrain et narration musicale.

On y découvre des séquences tournées en contexte de conflit en Ukraine, donnant une dimension très réaliste et parfois dure à l’ensemble. La musique devient ici un support émotionnel plutôt qu’un simple accompagnement visuel.

Un message clairement engagé

Ce projet se distingue surtout par son ton profondément politique et humanitaire. L’objectif n’est pas de divertir, mais de témoigner.

Les images mettent en avant :

la vie quotidienne en zone de guerre

des témoignages visuels de soldats et de civils

une atmosphère globale de résilience et de mémoire

Le résultat ressemble davantage à un film de témoignage qu’à un clip rock traditionnel.

Une approche différente du rock moderne

Avec ce type de projet, U2 continue d’explorer une forme de rock engagé, où la musique sert de vecteur de message. L’intervention d’Ed Sheeran apporte une touche plus universelle et accessible, tandis que Taras Topolia ancre le projet dans une réalité locale et directe.