Rock en Seine 2026 : 29 nouveaux noms rock entre légende et nouveauté

Alors que Rock en Seine 2026 avait déjà frappé très fort avec une première salve de noms impressionnants, le festival parisien continue d’élargir son horizon.

Alors que Rock en Seine 2026 avait déjà frappé très fort il y a quelques mois avec l’annonce de plusieurs grosses têtes d’affiche, le festival continue d’étoffer une programmation qui prend désormais une vraie ampleur. Parmi les premiers noms dévoilés figuraient déjà des légendes comme The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds ou encore Deftones, confirmant d’entrée de jeu le niveau exceptionnel de cette édition.

Aujourd’hui, ce sont 29 nouveaux artistes qui viennent enrichir l’affiche, confirmant un positionnement clair : proposer un panorama large du rock, entre héritage, scène actuelle et expérimentations.

Des légendes toujours actives

Parmi les ajouts les plus marquants, le groupe écossais Mogwai s’impose comme l’une des pièces maîtresses de cette nouvelle vague. Actifs depuis les années 1990, ils continuent de façonner un post-rock instrumental ample, immersif et toujours aussi puissant.

Dans un autre registre, Sparks poursuit son parcours unique. Le duo américain mêle depuis des décennies pop sophistiquée et énergie rock avec une identité totalement à part dans le paysage musical.

Une scène rock contemporaine bien installée

La programmation met également en avant des formations désormais incontournables. Les Britanniques de Wolf Alice confirment leur statut de référence du rock moderne, tandis que Black Country, New Road continue d’explorer un terrain plus expérimental, entre rock orchestral et structures avant-gardistes.

Hybridations et explorations sonores

Cette nouvelle salve insiste aussi sur les mélanges de styles. Le duo Kompromat propose une collision directe entre techno radicale et énergie punk, tandis que Anna von Hausswolff développe un univers plus sombre, entre drone, musique expérimentale et rock atmosphérique.

Une scène française diverse et actuelle

Le rock français est lui aussi bien représenté avec plusieurs identités fortes. Jessica93 incarne une approche brute et introspective du noise rock, tandis que Grandma's Ashes propose une vision plus moderne et énergique du rock alternatif.

De leur côté, Novelists apportent une dimension plus metal contemporain, entre technicité et influences actuelles.

Une nouvelle génération en mouvement

La programmation s’ouvre également à une scène internationale en pleine évolution. Les Britanniques de High Vis incarnent un renouveau du punk-rock engagé, tandis que Man/Woman/Chainsaw illustre une scène britannique émergente, inventive et hybride.

D’autres projets venus des États-Unis ou d’Australie viennent compléter cet ensemble, explorant des formes toujours plus libres entre rock alternatif et expérimentations modernes.

Rock en Seine continue d’élargir son spectre

Avec ces 29 nouveaux noms, Rock en Seine 2026 confirme une direction artistique assumée : réunir des générations et des esthétiques très différentes sans cloisonner le rock dans une seule définition.

Entre les grosses têtes d’affiche internationales déjà annoncées comme The Cure, Nick Cave & The Bad Seeds ou Deftones, et cette nouvelle vague d’artistes, le festival dessine une édition qui joue autant sur la transmission que sur la découverte.

Une chose est sûre : du côté du Domaine national de Saint-Cloud, l’été 2026 s’annonce particulièrement dense pour les amateurs de rock sous toutes ses formes.