Nick Cave & The Bad Seeds seront en tête d'affiche de Rock en Seine 2026 !

Après The Cure, c'est une légende du rock qui posera ses valises en France !

Rock en Seine frappe fort, encore une fois. Après avoir annoncé The Cure en tête d’affiche, le festival parisien accueille un autre monument du rock : Nick Cave & The Bad Seeds. Une nouvelle qui résonne comme un cri du cœur pour tous les amoureux de rock intense, poétique et viscéral.

Quatre ans après avoir littéralement électrisé le Domaine national de Saint-Cloud lors de leur passage en 2022, Nick Cave et sa bande signeront leur grand retour le vendredi 28 août 2026. Une soirée déjà promise à l’extase, entre ferveur mystique et catharsis rock’n’roll.

Sur scène, le leader australien incarne tout à la fois : le prédicateur en transe, le crooner torturé, le bluesman déchiré. Avec sa présence magnétique et cette voix qui semble jaillir des profondeurs de l’âme, Nick Cave transforme chaque concert en une expérience spirituelle. Et avec les Bad Seeds, fidèles compagnons de route, il tisse cette tension unique entre violence contenue et beauté fragile.

Depuis plus de quarante ans, le groupe trace une route à part, oscillant entre rock incandescent, ballades au piano et éruptions émotionnelles. Une discographie monumentale, qui va de The Boatman’s Call à Ghosteen, jusqu’à Wild God, leur dernier opus, que le public aura la chance d’entendre en live.

À Rock en Seine 2026, attendez-vous à une setlist inédite, un mélange d’hymnes cultes et de nouvelles fulgurances. Le genre de concert où l’on ressort lessivé, bouleversé, mais profondément vivant.