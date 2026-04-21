Prince ressuscite du vault avec "With This Tear" : un inédit bouleverse les fans 10 ans après sa mort

Avec Prince, rien ne disparaît vraiment. Son héritage continue de vivre, porté par une œuvre gigantesque et encore largement inexplorée.

10 ans sans Prince, une légende toujours vivante

Ce 21 avril, cela fait 10 ans que Prince est mort ! Celui qui a laissé une trace indélébile dans le monde du rock a marqué plusieurs générations avec une série de classiques intemporels, à commencer par Purple Rain, devenu un véritable hymne culturel. Le morceau a d’ailleurs traversé les époques au point d’être réintroduit dans l’épisode final de Stranger Things, preuve de son impact toujours intact.

Mais avec Prince, rien ne disparaît vraiment. Son héritage continue de vivre, porté par une œuvre gigantesque et encore largement inexplorée.

Un “vault” rempli de trésors encore inédits

Car oui, 10 ans après sa mort, l’artiste continue de faire parler de lui. Et pour cause : il resterait encore des milliers de morceaux inédits conservés dans son légendaire “vault”, une archive musicale quasi mythique que les fans espèrent voir s’ouvrir progressivement au fil du temps.

Chaque nouvelle sortie rappelle à quel point le catalogue de Prince est immense, et surtout loin d’avoir livré tous ses secrets.

“With This Tear”, un inédit de 1991 enfin dévoilé

Et ce 21 avril, une nouvelle pièce est venue enrichir cet héritage déjà colossal : un tout nouveau single inédit vient de refaire surface.

Il s’intitule “With This Tear”. Il s’agit d’une chanson enregistrée en 1991, qui n’avait jamais été publiée officiellement jusqu’à aujourd’hui. Le morceau a été dévoilé par le Prince Estate à l’occasion de cet anniversaire symbolique, offrant aux fans une nouvelle plongée dans les archives du génie de Minneapolis.

Un remix pour redonner vie au morceau

Pour cette sortie, le titre a également été retravaillé et remixé, afin de lui apporter une nouvelle couleur sonore tout en respectant l’essence originale de Prince. Un équilibre subtil entre conservation de l’héritage et mise en lumière moderne.

Un concert hommage prévu en juin

Mais ce n’est pas tout.

Un concert hommage est également prévu en juin, réunissant un impressionnant parterre d’artistes ayant tous collaboré avec Prince au fil de sa carrière. Parmi eux, les anciens membres de son groupe mythique The Revolution seront présents pour célébrer son héritage sur scène.

Une légende qui continue de rayonner

Dix ans après sa disparition, Prince continue de vibrer dans le paysage musical. Comme si son œuvre refusait tout simplement de s’éteindre, alimentant encore aujourd’hui la légende d’un artiste hors du temps.