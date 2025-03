Prince : le documentaire annulé, le réalisateur en colère

L’annulation du documentaire sur la vie de Prince fait parler. Ezra Edelman, réalisateur oscarisé, a consacré cinq années de sa vie à la création d'une série documentaire de neuf heures sur Prince, que Netflix a finalement décidé de ne pas diffuser.

Il a qualifié la situation de "blague", rejetant les critiques de la succession de Prince. Le réalisateur a notamment contesté les inexactitudes factuelles et les interprétations sensationnalistes avancées par les ayants droit. Selon lui, la succession a usurpé son rôle en soumettant un document de 17 pages rempli de "questions éditoriales" plutôt que de se concentrer sur la vérification des faits : "Vous pensez que j’ai un quelconque intérêt à sortir un film qui est inexact sur le plan des faits ?"

Le documentaire d'Edelman promettait un regard approfondi sur la vie de Prince, avec une célébration de son génie artistique et une exploration de ses aspects plus sombres. Le film incluait des témoignages d'anciennes compagnes évoquant des comportements violents, ainsi que des déclarations de maltraitance subie par Prince durant son enfance.

Pour Ezra Edelman, son travail représentait un "cadeau" permettant aux spectateurs de baigner dans le génie de Prince tout en confrontant son humanité complexe...

