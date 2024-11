Une guitare de Prince mise aux enchères !

Oyez oyez ! Si vous êtes fan de l'artiste (et également de l'argent à dépenser), cette annonce est faite pour vous !

Une guitare pleine d'histoire !

Si vous êtes prêts à obtenir un objet de la légende Prince, cette annonce est faite pour vous ! En effet, le garde du corps de l’artiste mort en 2016 a mis en vente l'une de ses guitares préférées. Il s'agit d'une Schecter "Diamond Series" Cloud.

Dans l'annonce, on peut lire : "Cette guitare Cloud bleue m’a été offerte personnellement par l’artiste connu sous le nom de Prince Rogers Nelson (alias Prince). J’ai été engagé par Prince lui-même et j’ai travaillé comme garde du corps/assistant personnel de 2001 à 2010. En 2005, Prince a choisi deux Schecter Cloud Guitars pour lui-même – une en bleu (notée ici) et une en blanc. Nous les emmenions avec nous lors de nos tournées et autres engagements. Les guitares étaient toujours installées dans la Green Room de Prince pour qu’il puisse s’échauffer avant de monter sur scène – elles n’étaient jamais montées sur scène. J’atteste personnellement de la provenance et de l’authenticité de cette guitare Schecter et du fait qu’elle m’a été offerte directement par Prince."

Schecter a également précisé qu'ils n’ont jamais vendu publiquement les guitares fabriquées pour Prince. Elles lui étaient commandées sur mesure, exclusivement pour son usage personnel. Une seule fois, lors du Hit and Run Tour, il avait demandé à Schecter de créer une série de guitares vendues exclusivement pendant ses concerts. Sur le site de Schecter, il est mentionné que toutes les guitares présentées sont destinées à commémorer le travail de Prince, en respectant son souhait de ne pas recréer ni revendre ces instruments uniques.

L’offre la plus élevée s’élève actuellement à 45.500 dollars, mais nul doute que les enchères vont continuer de grimper d'ici au 22 novembre, date de fin de la vente.

D’autres objets cultes mis en vente

Ce n'est pas le seul objet légendaire mis aux enchères. Parmi les articles proposés, on trouve un exemplaire de With The Beatles signé par tous les membres des Fab Four, une édition signée de A Night At The Opera de Queen, les paroles écrites à la main par John Lydon des classiques Holidays in the Sun et Submission des Sex Pistols, ainsi que des guitares signées par Bruce Springsteen et les Ramones.

Pour tous les fans de musique et les collectionneurs d'objets rares, ces enchères représentent une occasion exceptionnelle de mettre la main sur un morceau d’histoire !