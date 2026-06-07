The Rolling Stones : L'histoire du tout premier single du groupe ... qui était une reprise de Chuck Berry

Avant de devenir l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps, The Rolling Stones ont commencé leur carrière discographique de manière très simple… presque inattendue. Leur tout premier single n’était pas une composition originale, mais une reprise d’un des maîtres du rock’n’roll américain.

Un choix stratégique pour un premier single

En 1963, le groupe est encore en pleine construction de son identité musicale. Leur manager, Andrew Loog Oldham, cherche un morceau capable de lancer efficacement la machine Stones. À cette époque, écrire ses propres singles n’est pas encore une priorité : il faut d’abord exister dans le paysage musical britannique dominé par les Beatles et les grands noms américains.

Le choix se porte alors sur “Come On”, une chanson de Chuck Berry sortie en 1961.

“Come On” : la naissance officielle des Rolling Stones

Le single “Come On” est enregistré en mai 1963 et publié en juin de la même année sous le label Decca Records. Il devient officiellement le premier single des Rolling Stones.

Ce titre n’est pas choisi au hasard : Chuck Berry est une immense influence pour Mick Jagger et Keith Richards. Reprendre son morceau, c’est afficher clairement les racines blues et rock’n’roll du groupe.

Le single atteint la 21e place des charts britanniques, un résultat modeste mais suffisant pour lancer leur carrière.

Une version Stones déjà très personnelle

Même s’il s’agit d’une reprise, les Rolling Stones ne se contentent pas de copier. Leur version de “Come On” est plus nerveuse, plus brute, avec cette énergie qui deviendra rapidement leur signature.

On y retrouve déjà ce mélange de blues, de rock et d’attitude rebelle qui fera leur réputation mondiale quelques années plus tard.

Le début d’une légende

Ce premier single marque un point de départ essentiel : les Rolling Stones ne sont pas encore des auteurs majeurs, mais ils sont déjà un groupe à fort impact scénique et émotionnel.

Quelques mois plus tard, ils commenceront à développer leurs propres compositions… et à écrire l’histoire du rock.

Aujourd’hui encore, “Come On” reste un morceau symbolique : celui où tout a commencé.