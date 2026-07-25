L'histoire du professeur qui a lancé la carrière de Slash (Guns N' Roses) : "Je ne le remercierai jamais assez"

Par Yohan G

Avant de devenir une légende de Guns N' Roses, Slash rêvait surtout de BMX. Il raconte aujourd'hui comment un professeur de musique a bouleversé son destin... en lui donnant simplement envie de jouer.

Avant de devenir l’un des guitaristes les plus emblématiques du rock, Slash était un jeune passionné de BMX qui remportait de nombreuses compétitions à Los Angeles durant ses années de collège. Mais à 14 ans, sa vie bascule après avoir découvert l'album "Rocks" d'Aerosmith :

"Je suis allé chez une fille qui me plaisait, elle a mis le vinyle de 'Rocks' d'Aerosmith, et ça m'a frappé comme une tonne de briques. Je suis rentré chez ma grand-mère à vélo en me disant que j'avais enfin trouvé quelque chose qui me correspondait."

Slash aurait pu devenir bassiste !?

Au départ, Slash se met à la basse, son ami Steven Adler ayant choisi la guitare. Il apprend également la batterie avant qu'un professeur de musique de la Fairfax High School, Robert Wolin, ne lui fasse découvrir Cream ainsi que "Brown Sugar" des Rolling Stones, "Je ne le remercierai jamais assez", confie le guitariste.

Sa première guitare est un vieux modèle de flamenco... avec une seule corde : "Wolin m'a appris à remettre les cinq autres et a commencé à me donner des cours", explique t-il.

"J'ai arrêté les cours..."

Très vite, le jeune musicien se lasse de l'apprentissage traditionnel basé sur les partitions. Son professeur comprend immédiatement ce qui le motive réellement.

"Il m'a dit : 'Dis-moi une chanson que tu aimes. Je vais apprendre à la jouer et te montrer comment faire. Comme ça, tu seras motivé.' Il l'a vraiment fait. En le regardant, je me suis dit : 'Je peux faire ça moi aussi.' J'ai arrêté les cours et j'ai appris à jouer de cette façon."

Lorsque "Appetite for Destruction" propulse Guns N' Roses au sommet des classements américains, Slash n'oublie pas celui qui a lancé sa vocation : "Je l'ai recontacté. Il savait ce que j'étais devenu et il était très heureux. C'était un beau moment. Je lui dois énormément".

Si Slash est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands guitaristes de sa génération, il sait qu'une partie de cette réussite est aussi due à Robert Wolin, le professeur qui a su révéler sa passion.