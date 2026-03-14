Slash parle de l'album qu'il a réalisé comme une critique d'Axl Rose !

Le guitariste de Guns N' Roses : « Toutes les chansons étaient adressées à une seule personne, même si personne ne l'a remarqué. »

Le 14 février 1995, Slash sort son premier album solo avec Slash's Snakepit, intitulé It's Five O'Clock Somewhere. Produit par Mike Clink, l'album bénéficie de la participation de plusieurs anciens membres de Guns N' Roses, dont Matt Sorum, Dizzy Reed et Gilby Clarke. « Ça aurait pu être le prochain album des Guns N' Roses, mais pour Axl, ce n'était visiblement pas assez bon », déclarait Slash à l'époque, avec un ton à la fois ironique et provocateur.

Cette phrase, à prendre comme une plaisanterie, reflète la situation tendue du groupe après la gloire et la folie de la tournée Use Your Illusion I & II. Après la sortie en 1993 de l'album de reprises hard rock et punk The Spaghetti Incident?, le groupe s'était effondré dans un climat de disputes, de critiques négatives — l'album étant leur plus mauvais échec commercial — et de désaccords internes. Duff McKagan avait quitté le groupe, Izzy Stradlin l'avait déjà quitté pendant la tournée, et Guns N' Roses atteignait un point de rupture quant à sa direction musicale.

Fidèle à son inspiration hard rock, Slash entra en studio pour enregistrer, avec Eric Dover au chant, les dernières chansons qu'Axl Rose avait refusé d'enregistrer. Selon son autobiographie, le guitariste profita également de l'occasion pour se faire plaisir : « Toutes les chansons étaient adressées à une seule personne, même si personne ne s'en rendait compte », expliqua-t-il, citant des titres comme What Do You Want To Be. « J'ai utilisé cet album comme une opportunité de me libérer de certains fardeaux. »

Les tensions entre Axl et Slash ont persisté jusqu'en 2016, année où Guns N' Roses surprit tout le monde en entamant une réunion qui semble interminable, remplissant stades et festivals sans plus de disputes, de retards ni de bagarres. « On a laissé toute cette négativité derrière nous et on a recommencé à se parler », a déclaré Slash. « On a sans doute mis trop de temps. »