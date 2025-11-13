Il prend une photo avec Axl Rose… et se fait virer juste après !

Un chef cuisinier qui se souviendra pendant très longtemps de ce moment !

On a eu beaucoup de rumeurs autour d’Axl Rose ces dernières semaines. Notamment lors d’un concert où le chanteur de Guns N’ Roses avait jeté son micro en direction de la batterie d’Isaac Carpenter, laissant penser à des tensions internes en pleine tournée américaine.

Mais Slash a récemment mis les choses au clair : tout va bien entre les membres du groupe. L’énervement d’Axl serait simplement lié à un problème d’oreillette, pas à une dispute. Fin de la polémique.

Et justement, une fois la tempête passée, Axl Rose était de passage à Lima, au Pérou, avec le groupe. L’occasion pour lui de faire un détour par un restaurant local où le chef cuisinier, un certain Cuzcano, est un fan absolu du chanteur. Profitant de l’instant, le cuistot n’a pas résisté : il a demandé à Axl Rose s’il accepterait de poser pour une photo. Bonne humeur, sourire et rock’n’roll attitude : le frontman a accepté sans problème, offrant au chef le rêve d’une vie.

Tout fier, Cuzcano a ensuite partagé le cliché sur les réseaux sociaux, accompagnant la publication d’une citation tirée de "November Rain", le classique de l’album Use Your Illusion I :

"Comment expliquer à mon moi plus jeune que cela arriverait, qu’un jour il deviendrait chef et cuisinerait comme jamais pour Axl Rose ?"

Un moment magique… jusqu’à ce que la réalité le rattrape.

Quelques heures plus tard, Cuzcano a révélé sur le média péruvien Bajo Piura Noticias 2.0 :

"J’étais le chef du restaurant, j’ai pris une photo avec Axl Rose après avoir cuisiné pour lui. J’ai été viré hier pour avoir enfreint cette règle."

Une règle interne du restaurant interdisait visiblement au personnel de solliciter les clients, même les plus célèbres. Une sanction aussi brutale qu’injuste pour celui qui, pendant quelques minutes, a touché son rêve du bout des doigts.

Mais le chef assume tout.

"Ça valait le coup ? Oui, et ça le sera jusqu’à mon dernier jour", a-t-il déclaré, reprenant les mots qu’il avait utilisés dans sa publication.

Une chose est sûre : Cuzcano a perdu son job, mais il a gagné une légende. Et quelque part, Axl Rose n’aurait sûrement pas dit mieux.