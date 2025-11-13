10 ans après l'attentat du 13 Novembre à Paris, le leader d'Eagle of Death Metal rend un vibrant hommage aux victimes !

Jesse Hughes devrait assister jeudi à la cérémonie commémorative !

C’est un bien triste anniversaire que nous vivons aujourd’hui. Dix ans après les attentats terroristes de Paris qui ont coûté la vie à 130 personnes, dont 90 spectateurs lors du concert d’Eagles of Death Metal au Bataclan, la douleur reste encore vive.

Ce 13 novembre 2015, le groupe californien se produisait sur scène lorsqu’un trio d’extrémistes de l’État islamique a fait irruption dans la salle. Armés de fusils d’assaut puissants et de ceintures explosives, ils ont perpétré un massacre qui a marqué à jamais la mémoire collective.

Dix ans plus tard, le leader du groupe, Jesse Hughes, s’est exprimé dans un communiqué bouleversant :

"Ce qui s'est passé il y a dix ans est peut-être la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'ai perdu foi en presque tout, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu la raison", déclare Hughes.

"Grâce à l'aide de U2, de nos fans et, surtout, à la force du peuple français, j'ai lentement reconstruit ma réalité."

Âgé de 53 ans, Hughes explique que ce retour en France est devenu pour lui une tradition chargée d’émotion :

"Je suis revenu en France presque chaque année pour partager avec mes camarades survivants une solidarité indescriptible. Comme c'est le 10e anniversaire, mes émotions sont très fortes. Le plus grand honneur que je puisse avoir est d'être ici à Paris en ce moment avec tous les guerriers du Bataclan pour montrer au monde que les méchants n'ont pas gagné."

Un message puissant, symbole de résilience et d’espoir, dix ans après l’une des pages les plus sombres de l’histoire récente de la France.

Jesse Hughes devrait assister ce jeudi à la cérémonie commémorative principale, organisée dans un jardin mémorial nouvellement créé près de l’Hôtel de Ville de Paris — un lieu de recueillement pour honorer la mémoire de toutes les victimes du 13 novembre.