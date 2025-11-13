Ignacia Fernandez : La chanteuse de death Metal élue Miss Monde Chili 2025 !

Le monde de la beauté et du Metal sera bien représenté pour l'élection de Miss Monde

Vous vous rappelez de la miss qui a chanté du Death Metal en pleine élection du Miss Monde Chili 2025 ? Et bien, elle s'appelle Ignacia Fernandez et elle a 27 ans. Lors de la demi-finale, cette artiste au charisme brûlant avait offert une performance remarquée, cumulant des centaines de milliers de vues sur YouTube en seulement quelques jours.

En robe de gala, accompagnée du guitariste Carlos Palma, Ignacia a livré une interprétation explosive, mêlant puissance vocale, gutturaux typiques du death metal et présence scénique magnétique. Le contraste entre son élégance et la brutalité maîtrisée de sa voix a d’abord provoqué la stupeur, avant d’entraîner une ovation générale du public et du jury.

L’un des jurés a même déclaré :

“Je n’ai jamais vu quelque chose de semblable dans un concours de beauté.”

Grâce à cette prestation unique, Ignacia Fernandez a accédé à la grande finale face à 19 autres candidates. Et ce dimanche 9 novembre, la nouvelle est tombée : elle a remporté la couronne de Miss Monde Chili 2025 !

La chanteuse représentera désormais le Chili au concours Miss Monde 2026, un parcours aussi atypique qu’inspirant pour une artiste issue de la scène metal extrême.

Sur ses réseaux sociaux, Ignacia a partagé un message plein d’émotion :

“Je prends ce beau défi avec toute l’énergie et le cœur nécessaires pour représenter mon pays de la meilleure façon. Merci pour la reconnaissance mondiale de mon chant, un petit morceau de mon âme qui m’inspire à continuer de grandir.”

Une reine du metal sur le trône de la beauté : Ignacia Fernandez prouve que la force, la passion et la singularité peuvent briller bien au-delà des codes établis.