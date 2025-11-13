AC/DC choque Melbourne avec un retour sur scène que personne n’attendait depuis 34 ans

Le groupe australien a surpris ses fans en ressuscitant l’un de ses titres cultes lors de son grand retour sur scène à Melbourne.

Un come-back chargé de nostalgie

Le 12 novembre, AC/DC a électrisé le Melbourne Cricket Ground pour le premier concert de sa tournée australienne. Après dix ans d’absence dans leur ville natale, Angus Young et sa bande ont offert aux fans un moment inoubliable en reprenant « Jailbreak », un titre emblématique de l’époque Bon Scott disparu en 1980. Cette chanson culte, sortie en 1976, n’avait plus été jouée sur scène depuis 1991.

Dès les premières notes, le public a ressenti l’émotion de ce retour aux sources. Les fans ont chanté à l’unisson et vibré sur ce morceau chargé de nostalgie. Mais la surprise ne s’arrêtait pas là. AC/DC a aussi interprété pour la première fois en Australie deux autres classiques de l’ère Scott : If You Want Blood You’ve Got It et Riff Raff. La setlist a ensuite enchaîné les tubes légendaires « Back in Black », « Thunderstruck », « Highway to Hell » et « For Those About to Rock » «We Salute You », rappelant que le groupe reste une machine de scène puissante et fidèle à son énergie brute.

Une tournée mondiale en vue pour AC/DC 2025

Ce concert marquait également le début d’un nouveau chapitre avec la tournée mondiale AC/DC 2026. Après l’Australie, le groupe s’envolera pour l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord à partir du 24 février avec un premier concert prévu à l’Estádio do MorumBIS de São Paulo.

La formation actuelle rassemble Angus Young à la guitare principale, Brian Johnson au chant, Stevie Young à la guitare rythmique, Matt Laug à la batterie et Chris Chaney à la basse. Malgré les années et quelques changements de line-up, le groupe conserve sa puissance et sa complicité sur scène.

Avec cette tournée, le groupe confirme qu’il reste l’une des figures incontournables du rock mondial. Entre nostalgie, énergie et riffs électrisants, chaque concert est un hommage à l’histoire du rock et un rappel que AC/DC sait toujours comment faire vibrer ses fans. Quand Angus Young gratte sa guitare, le monde entier se rappelle pourquoi ce nom reste synonyme de puissance et de légende.

