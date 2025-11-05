AC/DC repart en force : 21 nouvelles dates pour la tournée Power Up en 2026

Le légendaire groupe AC/DC vient d'annoncer 21 concerts supplémentaires pour sa tournée "Power Up", de l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord.

Après avoir fait trembler les stades en 2025, AC/DC prolonge sa tournée "Power Up" jusqu’en 2026 ! Le coup d’envoi de cette nouvelle série de concerts sera donné le 24 février à São Paulo, avant de traverser l’Amérique du Sud et de rejoindre ensuite les États-Unis et le Canada.

AC/DC continue de montrer une vitalité impressionnante. Angus Young et Brian Johnson sont rejoints sur scène par Stevie Young, Matt Laug et Chris Chaney, une formation qui a fait ses preuves depuis le festival Power Trip 2023. L’enthousiasme autour de la tournée est colossal : plus de deux millions de billets ont déjà été vendus depuis le début de "Power Up" en 2024. La sortie des nouvelles dates le 7 novembre promet une ruée massive vers les guichets, et les fans savent que chaque concert sera un événement mémorable, mêlant riffs légendaires et l'énergie scénique unique du groupe.

Même après cinquante ans de carrière, AC/DC reste un acteur phare du monde du rock : riffs iconiques, voix emblématique et shows gigantesques continuent de rassembler des millions de spectateurs. La tournée "Power Up 2026" s’annonce comme un nouveau chapitre majeur dans l’histoire du groupe, rappelant que AC/DC reste indétrônable sur scène.