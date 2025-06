AC/DC joue devant 60 000 fans à Prague : la tournée européenne Power Up 2025 est lancée

AC/DC a démarré sa tournée européenne 2025 devant une foule déchaînée, à Prague ce jeudi. Un concert qui a donné le ton pour la suite de la campagne sur le vieux continent.

C’est devant près de 60 000 spectateurs qu'AC/DC a lancé sa tournée européenne Power Up 2025, ce jeudi 26 juin, sur l’immense site de Letňany Airport à Prague. Ce concert a marqué le retour explosif du groupe en Europe, après une tournée nord-américaine conclue en mai dernier. L’ambiance de ce démarrage en grande pompe, pour une tournée très attendue était à la hauteur de l’événement. Et ce n’était que le début : quatorze dates sont encore prévues en Europe cet été.

Sur scène, Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young à la guitare rythmique, Matt Laug à la batterie, et Chris Chaney à la basse ont su faire le show ! Le groupe a enchaîné les classiques intemporels comme "Back In Black", "Thunderstruck" ou encore "Highway To Hell", entrecoupés de titres plus récents tirés de l’album Power Up (2020). Le public a aussi eu droit à un solo déchaîné d’Angus sur "Let There Be Rock", de quoi finir en beauté.

Prochaine étape du groupe australien : l’Europe entière, mais surtout deux passages très attendus au Stade de France pour des dates qui s'annoncent légendaire ! D'ici là, Let There Be Rock !

Dates européennes du Power Up Tour 2025 :

26 juin 2025 – Prague, République Tchèque – Airport Letnany

30 juin 2025 – Berlin, Allemagne – Olympiastadion

4 juillet 2025 – Varsovie, Pologne – PGE Narodowy

8 juillet 2025 – Düsseldorf, Allemagne – Open Air Park

12 & 16 juillet 2025 – Madrid, Espagne – Metropolitano Stadium

20 juillet 2025 – Imola, Italie – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

24 juillet 2025 – Tallinn, Estonie – Song Festival Grounds

28 juillet & 1er août 2025 – Göteborg, Suède – Ullevi

5 août 2025 – Oslo, Norvège – Bjerke Racecourse

9 & 13 août 2025 – Paris, France – Stade de France

17 août 2025 – Karlsruhe, Allemagne – Messe Karlsruhe / Peter-Gross-Bau Real

21 août 2025 – Édimbourg, Royaume-Uni – Murrayfield Stadium