AC/DC : Les 5 concerts historiques du groupe !

Retour sur cinq performances mythiques qui ont façonné la légende du groupe.

Le 31 mars 2025, Angus Young, guitariste légendaire et cofondateur de AC/DC, fête ses 70 ans. Une carrière aussi longue et intense que la sienne a été marquée par des concerts d’anthologie qui ont fait trembler les stades du monde entier. Retour sur cinq performances mythiques qui ont façonné la légende du groupe.

1. Paris, Pavillon de Paris (9 décembre 1979) – L’énergie brute de Bon Scott

Alors que Highway to Hell cartonne, AC/DC enchaîne les dates avec un Bon Scott survolté. Ce concert parisien est resté gravé dans l’histoire du groupe, capturant l’essence brute du rock’n’roll avec une setlist explosive. Quelques mois plus tard, Bon Scott disparaîtra tragiquement, rendant ce moment d’autant plus iconique.

2. Donington, Monsters of Rock (17 août 1991) – AC/DC au sommet

Dans les années 90, AC/DC prouve qu’ils sont toujours les patrons du hard rock. Leur performance à Donington lors du festival Monsters of Rock en est la preuve. Brian Johnson mène la danse, et Angus Young, en transe, électrise la foule avec son mythique duckwalk. Ce concert deviendra une référence, immortalisée dans le live Live at Donington.

3. Toronto, SARS Benefit Concert (30 juillet 2003) – Le choc des titans

AC/DC partage l’affiche avec les Rolling Stones devant près de 500 000 personnes venues soutenir la ville après l’épidémie de SRAS. Angus Young, torse nu sous sa veste de costume, enflamme le public avec un solo d’anthologie sur Let There Be Rock. Un moment historique où le groupe prouve qu’il peut rivaliser avec les plus grands.

4. Buenos Aires, Estadio River Plate (décembre 2009) – Une marée humaine en délire

Sur la tournée Black Ice, AC/DC enregistre un concert inoubliable en Argentine. L’ambiance est indescriptible : 65 000 fans chantent chaque riff comme s’il s’agissait d’un hymne national. Les vidéos de ce show, immortalisées dans Live at River Plate, témoignent de l’incroyable ferveur du public sud-américain.

5. Coachella, Festival de Coachella (10 avril 2015) – Le grand retour

Après des années d’absence sur scène, AC/DC revient en force en tête d’affiche de Coachella, l’un des festivals les plus influents au monde. Malgré le départ de Malcolm Young et les problèmes de Brian Johnson, le groupe prouve qu’il est toujours une machine de guerre, enchaînant les classiques avec une énergie inépuisable.

De l’exubérance de Bon Scott aux solos incendiaires d’Angus Young, AC/DC a marqué l’histoire du rock par des performances inoubliables. À 70 ans, Angus reste l’un des plus grands showmen de sa génération, et son héritage sur scène continue d’inspirer des millions de fans à travers le monde.