AC/DC : Quand Brian Johnson pensait que "Back in Black" allait être un flop

Et pourtant c'est l'album le plus vendu de l'histoire du groupe !

AC/DC est sur tous les fronts en ce moment ! Et cela va ravir les fans français, car le groupe légendaire de hard rock va enflammer le Stade de France avec non pas une, mais deux dates exceptionnelles. L’occasion rêvée pour les fans de hurler sur des classiques intemporels comme "Thunderstruck", "Highway to Hell", et bien sûr, les morceaux phares de l’album culte Back in Black.

Si cet album est aujourd’hui le plus vendu de l’histoire du groupe, son chanteur Brian Johnson n’était pourtant pas convaincu à sa sortie. Dans une récente interview, il est revenu sur ses premières impressions, et elles étaient loin d’être enthousiastes.

“Je n’avais pas de tourne-disque à la maison. J’ai emmené [l’album] chez un ami – le guitariste de Geordie [l’ancien groupe de Johnson avant AC/DC] ; il avait un tourne-disque. On a mis "Hells Bells", et après quelques mesures, il a dit : ‘Non, ça ne marchera jamais. Allez, on va boire une pinte’. Il m’a dit : ‘Tu chantes beaucoup trop haut. Ce n’est pas toi.’ Et j’ai eu le cœur brisé. Je me suis dit : ‘Oh, Jésus’. Alors, je suis allé au pub noyer mon chagrin.”

Au final, tout est bien qui finit bien : Back in Black est devenu un monument du rock, marquant à jamais l’histoire du genre. Un disque historique, qui résonnera à coup sûr dans les gradins du Stade de France, prouvant que la puissance du hard rock d'AC/DC est toujours aussi indétrônable.