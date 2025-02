AC/DC de retour pour un concert exceptionnel au Stade de France !

Le groupe aura droit à sa tournée européenne pendant lété 2025 !

Les fans français peuvent se réjouir : après l'annonce d'une tournée aux États-Unis en 2025, le mythique groupe AC/DC viendra également en Europe durant l'été. Une nouvelle particulièrement excitante pour Angus Young et son groupe, alors que le guitariste légendaire a récemment vu sa maison d'enfance être démolie par erreur.

Le moment tant attendu est enfin arrivé ! Dix ans après leur dernier passage au Stade de France, le groupe de hard-rock s'apprête à faire trembler une nouvelle fois la mythique enceinte parisienne. Avec des tubes intemporels comme "Back In Black", ce concert promet d'être un événement incontournable pour tous les amateurs de rock. Ce retour sur scène s'inscrit dans la continuité de leur tournée mondiale qui célèbre leur dernier album "POWER UP", un hommage vibrant à Malcolm Young, membre fondateur disparu en 2017.

Sur leurs réseaux sociaux, AC/DC a officialisé la nouvelle en déclarant : "We will return to Europe this Summer to continue our ‘POWER UP’ tour". Une annonce qui a immédiatement suscité un immense engouement, les fans exprimant leur impatience et leur excitation à l'idée de voir le groupe légendaire fouler à nouveau la scène du Stade de France.

Ce concert s'inscrit dans la longue histoire du groupe en France, où AC/DC a toujours su attirer des foules impressionnantes. Depuis leurs premiers concerts dans l'Hexagone jusqu'aux shows gigantesques des années récentes, le groupe a su fédérer une communauté fidèle qui ne manque jamais un rendez-vous avec ses idoles.

Pour assister à ce show légendaire, ne manquez pas l'ouverture de la billetterie le 10 février à 10h. Les places risquent de partir très vite, alors soyez au rendez-vous ! Un concert qui s'annonce d'ores et déjà historique, tant par son ampleur que par l'énergie inégalable que le groupe continue d'insuffler à ses prestations.