Noël chez les rock stars : anecdotes les plus folles

Pour beaucoup, Noël rime avec famille, repas interminables et traditions bien ancrées. Mais chez les rock stars, les fêtes prennent souvent une tournure bien différente. Entre cadeaux démesurés, concerts improvisés et réveillons totalement hors normes, le rock et Noël forment un mélange aussi imprévisible que légendaire.

Retour sur les anecdotes de Noël les plus folles chez les rock stars.

Ozzy Osbourne et le Noël (très) arrosé

S’il y a bien une rock star incapable de passer un Noël tranquille, c’est Ozzy Osbourne.

Le chanteur de Black Sabbath a reconnu à plusieurs reprises avoir traversé certains réveillons dans un état tel qu’il lui était impossible de se souvenir du jour de Noël lui-même. Fidèle à sa réputation, le Prince of Darkness a souvent vécu les fêtes comme une extension de son mode de vie excessif.

Elvis Presley : des cadeaux par centaines

À Graceland, Noël prenait des allures de démesure.

Dans les années 60, Elvis Presley avait pour habitude d’offrir des dizaines de cadeaux à ses proches, allant parfois jusqu’à offrir des voitures. Pour le King, Noël chez une rock star était un événement spectaculaire, où la générosité devenait un véritable show.

Bruce Springsteen et le Père Noël sur scène

Impossible d’évoquer Noël dans le rock sans parler de Bruce Springsteen.

Lors de plusieurs concerts de fin d’année, le Boss est monté sur scène déguisé en Père Noël pour interpréter Santa Claus Is Comin’ to Town. Une performance devenue culte, symbole d’un Noël rock fédérateur et populaire.

Si Noël chez les Rolling Stones devait avoir un visage, ce serait celui de Keith Richards.

Le guitariste a souvent raconté avoir passé Noël sur la route, dans des hôtels ou des studios d’enregistrement, entre deux tournées. Peu importe le lieu ou la date, l’esprit rock restait intact.

Lemmy Kilmister : Noël sans illusion

Pour Lemmy Kilmister de Motörhead, Noël n’avait rien de magique.

Le musicien déclarait ouvertement détester l’hypocrisie des fêtes, préférant passer la soirée dans un bar plutôt qu’autour d’une table familiale. Une vision du Noël rock brute, honnête et sans compromis, à l’image de sa musique.

Bono et Noël engagé

À l’opposé des excès, Bono a souvent fait de Noël un moment d’engagement.

Concerts caritatifs, messages politiques et actions humanitaires ont régulièrement remplacé le réveillon traditionnel. Une autre facette du Noël chez les rock stars, plus consciente et tournée vers les autres.