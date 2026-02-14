La prêtresse du rock détestait cette chanson, jusqu'à ce qu'une nuit elle en comprenne le sens.

Sorti le 2 mars 1978, Because the Night est bien plus qu’un simple tube rock : c’est une rencontre artistique, un malentendu créatif et, au final, un classique intemporel. Écrite par Bruce Springsteen et offerte à Patti Smith, la chanson est devenue l’un des morceaux les plus emblématiques de la fin des années 70.

À l’origine, Because the Night apparaît comme le troisième titre de Easter, le deuxième album de Patti Smith, publié deux ans après le succès fulgurant de Horses, disque fondateur du punk poétique new-yorkais. Mais cette chanson ne ressemble à rien de ce que Patti Smith avait proposé jusque-là.

Une chanson atypique dans l’univers de Patti Smith

Because the Night est une anomalie dans la discographie de la prêtresse punk. Plus mélodique, plus accessible, presque romantique, elle tranche avec la rage brute et les incantations littéraires qui ont fait la réputation de l’artiste. Si le morceau figure sur Easter, ce n’est pas un hasard : les maisons de disques cherchaient alors à canaliser la fureur artistique de Patti Smith vers quelque chose de plus commercial, sans pour autant en trahir totalement l’âme.

C’est dans ce contexte que Because the Night devient le premier single extrait de Easter.

Le cadeau de Bruce Springsteen

À la fin des années 70, Bruce Springsteen n’est pas encore l’icône mondiale qu’il deviendra avec The River, Nebraska ou Born in the U.S.A.. Mais il incarne déjà l’espoir d’une renaissance du rock américain, entre sincérité ouvrière et lyrisme électrique.

Springsteen écrit Because the Night lors des sessions de Darkness on the Edge of Town, sans parvenir à en trouver la forme définitive. Il décide alors de l’envoyer au producteur de Patti Smith. Sur la démo, Patti murmure à peine la mélodie, presque timidement, mais le potentiel est évident.

Tellement évident que, paradoxalement, Patti Smith ne veut pas de la chanson.

Une nuit, un appel, une décision

La légende raconte qu’une nuit passée à attendre un appel de Freddy “Sonic” Smith, guitariste des MC5 et futur mari de Patti Smith, va tout changer. L’émotion, l’attente, la solitude : Patti se reconnaît soudain dans la chanson. Elle accepte finalement de l’enregistrer.

Un choix qu’elle regrettera… un peu.

Le morceau connaît un succès fulgurant, devenant son plus grand hit commercial. À l’époque, Patti Smith ira jusqu’à qualifier Because the Night de « merde commerciale », tiraillée entre reconnaissance populaire et intégrité artistique.

Une réconciliation sur scène

Le temps a fait son œuvre. La chanson est aujourd’hui considérée comme un chef-d’œuvre partagé, symbole d’un moment unique dans l’histoire du rock.

En 2005, Patti Smith et Bruce Springsteen ont interprété ensemble ce morceau légendaire sur la scène du Rock and Roll Hall of Fame, scellant définitivement l’histoire d’un titre né d’un don, d’un doute et d’une nuit d’attente.

Because the Night, ou quand le rock trouve sa grâce dans l’imprévu.