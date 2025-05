25 mai 1997 : Ce jour où Elvis Presley devient l'artiste qui a vendu le plus de disques... en étant mort !

Un record hallucinant, mais pas si surprenant quand on connaît l’aura démesurée de celui qui a révolutionné la musique populaire au XXe siècle.

Le rock n’enterre jamais ses icônes. La preuve ? Ce 25 mai 1997, soit vingt ans après sa disparition, Elvis Presley frappait encore un grand coup depuis l’au-delà. Ce jour-là, The King devenait officiellement l’artiste ayant vendu le plus de disques à titre posthume. Un record hallucinant, mais pas si surprenant quand on connaît l’aura démesurée de celui qui a révolutionné la musique populaire au XXe siècle.

Une couronne bien vissée… même six pieds sous terre

Mort le 16 août 1977, Elvis Aaron Presley laisse derrière lui un héritage monumental : plus de 600 millions de disques vendus de son vivant, des concerts légendaires, et une image devenue mythique. Mais loin de s’éteindre, la flamme Presley ne fait que grandir après sa mort. En 1997, le Guinness World Records le consacre comme l’artiste posthume aux ventes les plus impressionnantes, grâce à la réédition de ses albums, à l’exploitation de ses enregistrements inédits et à l’industrie autour de son nom.

Ses tubes continuent alors de tourner en boucle dans les salons, les radios et les séries TV du monde entier. Du gospel au rock’n’roll, en passant par ses slows langoureux, Elvis séduit toutes les générations.

Graceland, Mecque du rock

Graceland, sa résidence à Memphis, devient un sanctuaire pour les fans. Transformée en musée, elle accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. L’industrie Elvis ne dort jamais : T-shirts, vinyles collectors, coffrets anniversaires, hologrammes et même collaborations posthumes avec d’autres artistes… Tout est bon pour faire vivre la légende. Et les ventes suivent.

Une machine à cash immortelle

À la fin des années 90, alors que le monde bascule dans l’ère numérique, Elvis s’impose comme le roi des compilations physiques. Ses albums "Elv1s: 30 #1 Hits" (sorti en 2002) ou "If I Can Dream" (avec l’orchestre philharmonique de Londres, en 2015) cartonnent dans les charts. Aujourd’hui encore, Elvis figure régulièrement dans le top 5 des artistes décédés les mieux rémunérés, aux côtés de Michael Jackson ou Bob Marley.

25 mai 1997 – 25 mai 2025 : la légende ne meurt jamais

Aujourd’hui, 28 ans après ce record posthume, et 48 ans après sa mort, Elvis continue de vendre, d’inspirer, de fasciner. Dans un monde où les artistes disparaissent aussi vite qu’ils explosent, lui reste. Intouchable. Inclassable. Immortel.

Alors en ce 25 mai 2025, on ne peut que lever un verre au King. Parce qu’il est peut-être parti trop tôt, mais il n’a jamais quitté la scène.