AC/DC : Le groupe a dépassé la limite sonore à Édimbourg des plaintes ont été déposées !

Cela a provoqué la colère de la municipalité !

L’année 2025 d’AC/DC est tout simplement flamboyante. Le groupe légendaire continue de mettre le feu sur scène dans le cadre de sa tournée mondiale, le Power Up Tour, et a littéralement marqué l’histoire cet été lors de son concert explosif au Stade de France.

Mais cette fois, Angus Young et sa troupe ont fait trembler une autre ville emblématique du rock : Édimbourg. Pour la première fois depuis une décennie, les Australiens se sont produits au Murrayfield Stadium, devant des dizaines de milliers de fans venus célébrer leurs riffs survoltés et leur énergie brute.

Sauf que... le groupe aurait peut-être poussé les amplis un peu trop loin. Selon un rapport publié par la BBC, huit plaintes officielles ont été déposées à la suite de ce show dantesque. En cause : un niveau sonore dépassant la limite autorisée, confirmé par des mesures acoustiques réalisées par des experts présents sur place.

Les habitants du quartier, bien que conscients d’assister à un événement exceptionnel, ont signalé des vibrations importantes et un volume jugé excessif. Un comble pour un groupe dont la réputation s’est justement bâtie sur la puissance sonore et les guitares saturées !

En conséquence, les autorités locales ont décidé de restreindre l’utilisation de pyrotechnie lors des prochains shows. Un coup dur pour AC/DC, dont les effets visuels et explosions scéniques font partie intégrante du spectacle.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle polémique ne semble pas freiner la machine infernale. Plus que jamais, AC/DC prouve qu’à plus de cinquante ans de carrière, le hard rock n’a aucune intention de baisser le volume.