Ignacia Fernandez, Miss Chili choque le monde en interprétant une chanson de death métal en plein concours !

En tout cas nous on dit oui tout de suite !

Alors celle-là, on ne l’avait pas vue venir ! Qui a dit que beauté et métal ne faisaient pas bon ménage ? C’est en tout cas ce qu’est venue prouver Ignacia Fernandez, candidate au titre de Miss Monde Chili, lors d’une prestation aussi surprenante qu’électrisante.

La jeune mannequin de 25 ans, passionnée de heavy metal, a littéralement fait trembler la scène le 2 novembre dernier, lors des demi-finales du concours. En effet, Ignacia n’est pas qu’un simple visage de beauté : elle est aussi la chanteuse et fondatrice du groupe Decessus, qu’elle a créé en 2020.

Sous les projecteurs du concours diffusé sur Chilevisión, Fernandez est montée sur scène vêtue d’une robe sophistiquée, aux côtés de Carlos Palma, guitariste de son groupe. Ce qui s’est ensuivi ? Une performance d’anthologie : la candidate a enchaîné les vocaux gutturaux et les growls typiques du death metal, mêlant élégance et puissance brute.

Le public, d’abord médusé, a fini par offrir à la jeune femme une ovation debout. Une scène rarissime dans l’histoire des concours de beauté, qui a immédiatement propulsé Ignacia Fernandez dans la finale de Miss Mundo Chile, prévue ce dimanche 9 novembre, où 20 candidates s’affronteront pour décrocher la couronne.

Sur Instagram, Ignacia a partagé ses émotions :

« Le metal a toujours été une partie fondamentale de ma personnalité et de ma vie : un refuge, une source de force et un but », a-t-elle écrit.

« Pouvoir m’exprimer ainsi sur la scène de Chilevisión et de Miss Mundo Chile a été une opportunité que j’ai profondément appréciée. Ce fut une expérience formidable de briser les barrières, d’inspirer, d’être authentique et de montrer qu’il ne faut pas avoir peur des préjugés des autres. »

Ignacia Fernandez vient de prouver que le death metal n’est pas qu’une affaire de cuir et de tatouages — c’est aussi une question de passion, de courage et de liberté d’expression. Une vraie reine du métal, prête à conquérir le monde… à grands coups de growls.