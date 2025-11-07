Foo Fighters : Dave Grohl rend hommage à Korn et Jonathan Davis !

Un beau message de complicité entre Dave Grohl et Jonathan Davis !

Surprise rock sur Instagram ! Dave Grohl, leader charismatique des Foo Fighters, a récemment fait sourire la communauté metal avec un clin d’œil inattendu à Korn et à son frontman Jonathan Davis.

Sur la page officielle du groupe, Grohl a publié un selfie où il apparaît barbe baissée, vêtu du sweat-shirt bleu à sequins violets sur les manches et les épaules — une pièce devenue emblématique de Jonathan Davis sur scène. En légende, le musicien a simplement écrit :

« À cette période de l’année, je pense toujours à Kornfields. »

Une référence subtile et pleine d’humour, mêlant tendresse et complicité entre deux géants du rock alternatif.

Peu de temps après, Jonathan Davis a réagi au post avec un message chaleureux :

« Je t’en enverrai un des miens »,

accompagné de trois émojis de flammes, d’un cœur et d’un visage riant aux larmes.

Le reste du groupe Korn n’a pas tardé à répondre à son tour : James “Munky” Shaffer a laissé un commentaire avec des mains levées, un cœur et une flamme, tandis que le batteur Ray Luzier s’est exclamé :

« Oui !! 🔊🔊🔊❤️ »

Pour l’instant, rien n’indique qu’une collaboration soit prévue entre Korn et les Foo Fighters. Mais cette interaction pleine de respect et de fun montre combien les frontières entre le grunge, le metal alternatif et le nu-metal peuvent s’effacer dans la camaraderie.

Et si ce post n’annonce pas de featuring, il coïncide tout de même avec une grande nouvelle : les Foo Fighters sont officiellement de retour avec un nouveau single explosif et une tournée des stades prévue pour l’année prochaine.

Entre hommage, humour et actualité brûlante, Dave Grohl prouve encore une fois qu’il reste l’un des visages les plus charismatiques et bienveillants de la scène rock mondiale.