Red Hot Chili Peppers : Flea dévoile sans détour sa vision de la musique

Pour Flea, bassiste des Red Hot Chili Peppers, les vrais mélomanes sont ceux qui restent curieux et ouverts à tous les styles, loin des nostalgies figées.

Dans une interview accordée à Rick Beato, Flea a partagé sa vision de la passion musicale. Selon lui, beaucoup de personnes restent bloqués dans les musiques qu'ils écoutaient plus jeune, la considérant comme leur seule référence :

"Beaucoup de gens restent enfermés dans la musique qu’ils écoutaient à l’adolescence. Ils disent : ‘C’est ça, ma musique’, mais ils ne vont ni vers ce qui a précédé, ni vers ce qui suit. Pour moi, ce n’est pas vraiment aimer la musique. C’est plutôt aimer un moment de sa vie où l’on se sentait libre et plein d’espoir"

Le bassiste explique que chaque époque et chaque style ont quelque chose à offrir, du rock au bebop, souvent écarté par crainte de sa complexité. Flea insiste sur l’importance de rester curieux tout au long de sa vie. Pour lui, un véritable mélomane explore sans barrières, qu’il s’agisse de jazz, de funk ou de musique expérimentale. Refuser un style sous prétexte qu’il semble difficile revient à se priver.

Parallèlement aux activités des Red Hot Chili Peppers, Flea prépare la sortie de son premier album solo jazz en 2026 chez Nonesuch Records. Centré sur la trompette et la collaboration avec des musiciens contemporains tels qu’Anna Butterss, Jeff Parker et Deantoni Parks, le projet vise un espace d’expression libre et émotionnel. Le premier extrait, "A Plea", accompagné d’un clip réalisé par sa fille Clara Balzary, illustre parfaitement cette volonté de transmission et d’exploration musicale.