Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers qui a enflammé Hollywood !

Avant de devenir la légende au torse nu et à la basse funk-punk des Red Hot Chili Peppers, Flea avait déjà un pied dans un autre monde : celui du 7e art. Oui, derrière ce musicien survolté se cache un véritable acteur. Voici quelques-uns de ses chefs-d'œuvre.

Retour au tout début des années 80. Avant que “Californication” ou “Give It Away” ne fassent trembler les enceintes du monde entier, Flea fait ses premiers pas au cinéma. Son baptême d’acteur ? Un rôle dans Suburbia (1983), où il incarne Razzle, un punk arriviste enragé.

Le film, signé Penelope Spheeris, est tourné juste avant la sortie du premier album des RHCP. On y retrouve déjà tout ce qui fera le style de Flea : l’énergie brute, l’attitude rebelle et cette aura de mec qu’on n’oublie pas !

De Retour vers le futur à My Own Private Idaho

Quelques années plus tard, le monde entier le découvre sans le reconnaître. Dans Retour vers le futur II, Flea devient Douglas J. Needles, le rival de Marty McFly.

Entre sourire carnassier et look 80’s, il colle parfaitement à l’univers déjanté de la saga. Il reprend le rôle dans le troisième film, fidèle à lui-même : un punk avec du cuir, de la vitesse et zéro peur du ridicule.

Puis, changement radical avec My Own Private Idaho (1991) de Gus Van Sant, aux côtés de Keanu Reeves et River Phoenix. Flea y incarne Budd, un ami du duo principal. Pas de blagues, pas de funk : juste une présence sincère, un brin mélancolique. Le rockeur devient acteur, pour de vrai.

Flea tout-terrain

Dans The Chase (1994), Flea passe à la vitesse supérieure : il pilote un monster truck contre Charlie Sheen, entouré d’Anthony Kiedis et Henry Rollins. Rock’n’roll à souhait ! Mais c’est en 1998 qu’il frappe fort : il joue dans Psycho (remake signé Gus Van Sant) et dans The Big Lebowski des frères Coen.

Dans ce dernier, il devient l’un des trois nihilistes allemands face au légendaire “Dude”. Quelques minutes à l’écran, mais un rôle culte : Flea entre officiellement dans la pop culture.

Voix, jazz et crime

Les années 2000 confirment son côté touche-à-tout. Flea prête sa voix à Donnie dans The Wild Thornberrys Movie (2002), puis à un flic du subconscient dans Inside Out (2015). Même en animation, on reconnaît sa folie douce.

En 2014, il produit et joue dans Low Down, un drame sur un pianiste de jazz. Il y incarne Lester Hobbs, un ami loyal et paumé. Moins de maquillage, plus d’émotion : Flea montre qu’il a de la profondeur, pas seulement du groove.

De Baby Driver à Star Wars

Impossible d’oublier sa scène dans Baby Driver (2017) : un braqueur qui confond les masques Mike Myers et Michael Myers. Du pur humour à la Flea.

Et en 2022, il rejoint carrément l’univers Star Wars : dans la série Obi-Wan Kenobi, il joue Vect Nokru, un chasseur de primes au regard glacial. De L.A. à la galaxie, Flea trace sa route sans frein.

Stella Martinez